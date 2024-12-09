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آخر تطورات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول (فيديو) - أخبار كلمتك

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آخر تطورات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول (فيديو) - أخبار كلمتك

آخر تطورات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:10 مساءً -  كشفت قناة سكاي نيوز، عبر بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن المباحثات مازالت جارية بين إدارة نادي ليفربول الإنجليزي ونجمي الفريق “محمد صلاح، وفيرجل فإن دايك” من أجل تجديد عقده مع الريدز.

 وتصدر الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول الإنجليزي، مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن أن زميله محمد صلاح تعرض للعنصرية في العاصمة الفرنسية باريس.


وتحدث كوناتي خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية عن العنصرية والتمييز في  فرنسا، مستشهدًا بموقف حدث لزميله صلاح.


وقال كوناتي في تصريحاته:”في أحد الأيام، جاء صلاح إلى باريس، وفي المطار، لم يكن الناس يعرفون من هو.. وفي أحد المتاجر، تحدث إليه الموظفون بلهجة… دعنا نقول إنها لهجة تمييزية”.

 

وأردف: ”محمد صلاح شخص صبور للغاية.. في مثل هذا النوع من المواقف، لا يتفاعل.. إنه يعرف قيمته وقد تقبل العالم الذي نعيش فيه”.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل.

 

عرض ليفربول لتجديد عقد صلاح

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فقد قدم ليفربول عرضًا رسميًّا لـ صلاح لتجديد تعاقده مع الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن هذا لا يعني توصل الطرفين لاتفاق، ومن المتوقع أن تأخذ المفاوضات بعضًا من الوقت.

وأشارت إلى أن ليفربول قدم عروضا للثنائي فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد.

وكان صلاح قد كشف عن مروره بحالة من الإحباط، نظرًا لعدم تلقيه عرضًا للتجديد.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي البريميرليج، برصيد 13 هدفًا، بالتساوي مع النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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