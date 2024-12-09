تفاصيل برنامج تدريب الأهلي في قطر استعدادًا للمشاركة في كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - الاهلي ، حدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برنامج تدريب الفريق فى رحلة قطر؛ حيث سيتدرب الأهلي في العاصمة القطرية الدوحة 3 مرات استعدادًا لخوض نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال يوم 14 ديسمبر الجاري أمام الفائز من بطل الأمريكتين باتشوكا المكسيكي أو بوتفاوجو البرازيلي.

ويرافق المهندس خالد مرتجي نائب رئيس النادي الاهلي بعثة الفريق غدًا الثلاثاء إلى قطر للمشاركة فى منافسات كأس الانتركونتيننتال حيث يترأس محمود الخطيب رئيس الأحمر بعثة فريق الكرة فى رحلة قطر المرتقبة غدًا.

وعلى جانب آخر يصل محمود تريزيجيه لاعب الأهلي الأسبق والمحترف حاليًّا ضمن صفوف الريان القطري إلى القاهرة اليوم في إجازة خاصة، وعلمت كلمتك أن هناك اتصالات شفهية بدأت مع اللاعب من أجل استطلاع رأيه بشأن الانضمام إلى الفريق فى ميركاتو الصيف القادم من أجل التواجد ضمن قائمة الفريق في كأس العالم للأندية المقرر له في يونيو المقبل بأمريكا.

وتوجه سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي إلى قطر اليوم، من أجل تنسيق كافة الأمور المتعلقة باستقبال بعثة المارد الأحمر التى تتوجه إلى قطر غدًا الثلاثاء، استعدادًا لخوض منافسات نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرًا فنيًّا شاملًا عن باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو المكسيكي المنتظر مواجهة أحدهما في نصف نهائى كأس إنتركونتيننتال.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال المقرر لها يوم 14 من ديسمبر الجاري أمام الفائز من باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي.

موعد مباراة الاهلي في كأس إنتركونتيننتال

وتقام مباراة الأهلي والفائز من ديربي الأمريكتين يوم السبت القادم، وسيتم إطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما يحتضن اللقاء ملعب 974 بالدوحة.

كما تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت هي الوكيل الحصري لنقل مباريات البطولة، وسيتم بث المباراة عبر قنواتها.

وحصل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تقرير طبي بشأن إصابة مصطفى شوبير حارس مرمي الفريق الذى يعاني من الإصابة بشد من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية والتى على إثرها غاب عن رحلة جنوب أفريقيا الأخيرة لمواجهة أورلاندو.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم عقب خوض مباراة أورلاندو أمس الأول في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى قطر

وأنهى الجهاز الإداري بالأهلي الإجراءات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى قطر استعدادًا لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال المرتقبة حيث تغادر البعثة إلى الدوحة غدًا برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

من ناحية أخرى قال مصدر داخل الأهلي: إن هناك تفكير في اصطحاب التونسي علي معلول لاعب الفريق ضمن بعثة الفريق إلى قطر لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال رغم عدم قيد اللاعب بقائمة الفريق، وذلك من أجل التواجد ودعم زملائه، مشددًا على أن الأمر سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة سواء بالإيجاب أو السلب.

ووصلت صباح أمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا عقب التعادل أمام أورلاندو دون أهداف في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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