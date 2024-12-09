بسبب سوء ملعب مباراة بلاك بولز، صدمة لـ علي ماهر قبل مواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - يواجه علي ماهر أزمة بغياب لاعب من أبرز لاعبيه خلال مواجهة الزمالك القادمة بالجولة الثالثة في بطولة الكونفيدرالية.

تأكد إصابة ميدو جابر بشرخ في المشطية

أثبتت الفحوصات الطبية المبدئية والأشعة التشخيصية التي خضع لها ميدو جابر نجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري إصابة اللاعب بشرخ في المشطية الخامسة للقدم اليمنى وذلك نتيجة التواء في الكاحل بسبب سوء أرضية ملعب دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو والذي استضاف مباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي مساء أمس الأحد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



وقال الدكتور محمود الشحات طبيب المصري : إن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية المتقدمة لدى وصوله للقاهرة للتحديد الدقيق لمدى الإصابة وبالتالي تحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب والذي يضمن سرعة عودة اللاعب للتدريبات الجماعية خاصة وأنه يعتبر من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن علي ماهر.

بعثة المصري تصل إلى مطار مابوتو الدولي استعدادًا للعودة إلى القاهرة

وصلت منذ قليل إلى مطار مابوتو الدولي بعثة النادي المصري وذلك استعدادًا للعودة إلى القاهرة.

ومن المقرر أن تقلع طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية التي تقل البعثة من مطار مابوتو الدولي في الثانية والنصف عصر اليوم، لتصل إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في التاسعة إلا عشر مساء بتوقيت أديس أبابا - الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، لتقضي البعثة نحو ساعة في مطار أديس أبابا على سبيل الترانزيت قبل أن تستقل طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية أيضًا في العاشرة وخمس دقائق بتوقيت أديس أبابا - التاسعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة لتصل إلى مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة الواحد والثُلُثُ من صباح غد الثلاثاء.

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