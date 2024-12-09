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حكام مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

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حكام مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

حكام مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:27 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن طاقم حكام مباراة الترجي التونسي وبيراميدز في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة  دوري أبطال أفريقيا.

 

حكام مباراة الترجي التونسي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

 

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.

موعد مباراة الترجي التونسي وبيراميدز 

وتقرر إقامة مباراة الترجي التونسي وبيراميدز  في التاسعة من مساء يوم السبت ١٤ ديسمبر الجاري على استاد رادس بالعاصمة تونس.

ترتيب مجموعة بيراميدز 

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة برصيد ٤ نقاط من فوز وتعادل ومتساويًا مع الترجي في عدد النقاط، ولكنه يتصدر بفارق الأهداف.

وصول بعثة بيراميدز إلى تونس

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى تونس من مالي صباح اليوم لبدء مرحلة الإعداد لمواجهة الترجي التونسي في إطار لقاءات  دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق تعادل في مالي أمام نظيره دجوليبا في الجولة الثانية سلبيا ليضيف نقطة إلى رصيده الذي ارتفع إلى ٤ نقاط في قمة المجموعة.

وقررت إدارة البعثة أن يغادر الفريق مباشرة من مالي صوب تونس للدخول في معسكر بها حتى موعد لقاء الترجي، للتحضير جيدا للمواجهة الهامة، والفاصلة في تحديد قمة المجموعة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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