الرياضة - 02:23 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. تراجع «الأصفر» وارتفاع «الأخضر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:23 مساءً - شهد سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 تراجعاً في سوق الصاغة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، سجل اليوم نحو 4314.25 جنيه للبيع، و4291.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، سجل اليوم نحو 3775 جنيهًا للبيع، 3755 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، سجل اليوم نحو 3235.75 جنيه للبيع، و3218.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، سجل اليوم نحو 2516.75 جنيه للبيع، 2503.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، سجل اليوم نحو 2157.25 جنيه للبيع، 2145.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، سجل اليوم نحو 30200 جنيه للبيع، 30040 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب، سجل اليوم نحو 2656.56 دولار للبيع، و2656.29 دولار للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.17 جنيه للشراء، و البيع 50.31 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.58 جنيه للشراء، و البيع 50.68 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.59 جنيه للشراء، و البيع 50.69 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 50.58 جنيه للشراء، و البيع 50.68 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

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