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تصنيف الإسكواش، نوران جوهر تتصدر و5 مصريات ضمن أفضل 10 لاعبات - أخبار كلمتك

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تصنيف الإسكواش، نوران جوهر تتصدر و5 مصريات ضمن أفضل 10 لاعبات - أخبار كلمتك

تصنيف الإسكواش، نوران جوهر تتصدر و5 مصريات ضمن أفضل 10 لاعبات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:07 مساءً - الإسكواش، نجحت نوران جوهر لاعبة منتخب مصر للإسكواش في إنهاء سيطرة زميلتها نور الشربيني على صدارة التصنيف العالمي، والتي امتدت لأسابيع طويلة.

وتصدرت نوران جوهر التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش بعد حصد لقب بطولة هونج كونج المفتوحة، فيما تراجعت نور الشربيني للمركز الثاني.

وشهدت قائمة أفضل 10 لاعبات وجود 5 مصريات وترتيبهن كالتالي:

1- نوران جوهر

2- نور الشربيني 

3- هانيا الحمامي

7- روان العربي

8- أمينة عرفي

تصنيف لاعبات الإسكواش
تصنيف لاعبات الإسكواش

وحصدت نوران جوهر لاعبة منتخب مصر للإسكواش لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش بعد الفوز على زميلتها نور الشربيني في المباراة النهائية.

وفازت نوران جوهر على زميلتها نور الشربيني بنتيجة (3-1) في المباراة النهائية.

سيطرة مصرية على نهائيات بطولة هونج كونج

وجمع نهائي السيدات بين نور الشربيني المصنفة الأولى على العالم، وزميلتها نوران جوهر المصنفة رقم 2 على العالم.

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منتخب مصر يشارك في بطولة العالم للفرق

وعلى جانب آخر، يستعد المنتخب الوطني للإسكواش، للمشاركة في منافسات بطولة العالم للفرق، المقرر إقامتها في هونج كونج بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

قائمة منتخب الإسكواش في بطولة العالم

وتضم قائمة الرجال في البطولة كلا من: علي فرج - مصطفى عسل - كريم عبد الجواد - مازن هشام.

أما قائمة السيدات فتضم كلًّا من: نور الشربيني - هانيا الحمامي - أمينة عرفي - روان العربي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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