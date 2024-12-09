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الكونفدرالية، شباب قسنطينة ونهضة بركان بالعلامة الكاملة بعد الجولة الثانية - أخبار كلمتك

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الكونفدرالية، شباب قسنطينة ونهضة بركان بالعلامة الكاملة بعد الجولة الثانية - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، شباب قسنطينة ونهضة بركان بالعلامة الكاملة بعد الجولة الثانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:33 صباحاً - الكونفدرالية، أسدل الستار علي مباريات الجولة الثانية ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي شهدت لقائي الزمالك وإنيمبا، والمصري ضد بلاك بولز خارج الأرض.

 

وشهدت الجولة الثانية من الكونفدرالية الإفريقية، مواصلة فريقان فقط  تحقيق الفوز بالعلامة الكاملة وهما شباب قسنطينة الجزائري، ونهضة بركان الجزائري، بعد حصد 6 نقاط وإحتلال قمة المجموعتين الأولي والثانية علي التوالي.

 

فيما شهدت المجموعتين الثالثة والرابعة تعادل متصدري المجموعات بالجولة الثانية من دور مجموعات الكونفدرالية.

 

ويتواجد الزمالك بالمجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية، رفقة المصري البورسعيدي وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

وتعادل الزمالك مع إنيمبا، على ملعب الأخير،  بهدفين لكل فريق بعدما فرط الزمالك في الفوز بعد تقدمه بهدفين، وفي المجموعة ذاتها تعادل المصري مع بلاك بولز بهدف لمثله، على استاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو بعدما فشل المصري في الحفاظ علي تقدمه هو الآخر.

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ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية بعد الجولة الثانية 


ترتيب المجموعة الأولى في الكونفدرالية


1- شباب قسنطينة 6 نقاط

2- سيمبا 3 نقاط

3- أونزي برافوس 3 نقاط

4- الصفاقسي 0 نقاط

ترتيب المجموعة الثانية في كأس الكونفدرالية


1- نهضة بركان 6 نقاط

2- الملعب المالي 4 نقاط

3- لوندا سول نقطة واحدة

4- ستيلينبوش 0 نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية


1- اتحاد العاصمة 4 نقاط

2- أسيك ميموزا 4 نقاط

3- دياراف نقطة واحدة

4- أورابا يونايتد نقطة واحدة

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ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية


1- الزمالك 4 نقاط

2- المصري 4 نقاط

3- إنيمبا نقطة واحدة

4- بلاك بولز نقطة واحدة

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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