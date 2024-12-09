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أشعة لـ محمود بنتايك للاطمئنان على إصابته - أخبار كلمتك

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أشعة لـ محمود بنتايك للاطمئنان على إصابته - أخبار كلمتك

أشعة لـ محمود بنتايك للاطمئنان على إصابته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:33 صباحاً -  يخضع محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غدا، لأشعة من أجل الاطمئنان على إصابته التي تعرض لها في مباراة إنيمبا النيجيري. 

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الطبي موقف اللاعب من المشاركة في لقاء المصري من عدمه بعد الاطلاع علي أشعة اللاعب التي سيخضع لها غدا. 

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة مرتقبة مع نظيره فريق المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر أن يجمع بينهم في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية . 

 

موعد مباراة الزمالك أمام المصري والقنوات الناقلة 

 ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره المصري يوم الأحد الموافق 15 من ديسمبر الجاري علي ستاد برج العرب في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. 

وتبث مباراة الزمالك والمصري عبر شاشة شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمبارايات  كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

 

مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري 

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-2، في المباراة جمعت الفريقين باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية، لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

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ويستعد نادي الزمالك لمواجهة مرتقبة مع نظيره فريق المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر أن يجمع بينهم في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية . 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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