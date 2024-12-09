الرياضة - 11:20 - رفع العلم السوري الجديد فوق مبنى السفارة السورية في موسكو (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - عرضت قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل، فيديو لرفع العلم السوري الجديد فوق مبنى السفارة السورية في موسكو.

على جانب آخر بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، هاتفيا مع نظيره التركي يشار جولر، آخر التطورات في سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان نشرته اليوم /الاثنين/، أن أوستن أكد - خلال الاتصال - أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الأوضاع.

واتفق الوزيران على ضرورة اتخاذ خطوات جدية لحماية المدنيين، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية، والالتزام بالمعايير الإنسانية الدولية.

كما شدد الجانبان على أهمية التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة وتركيا لتجنب المزيد من التصعيد في سوريا، وأكدا ضرورة تجنب أي مخاطر على القوات الأمريكية وشركائها، بالإضافة إلى ضمان نجاح مهمة القضاء على تنظيم داعش.