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الرياضة - 11:20 - رفع العلم السوري الجديد فوق مبنى السفارة السورية في موسكو (فيديو) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:20 - رفع العلم السوري الجديد فوق مبنى السفارة السورية في موسكو (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - رفع العلم السوري الجديد فوق مبنى السفارة السورية في موسكو (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - عرضت قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل، فيديو لرفع العلم السوري الجديد فوق مبنى السفارة السورية في موسكو.

على جانب آخر بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، هاتفيا مع نظيره التركي يشار جولر، آخر التطورات في سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان نشرته اليوم /الاثنين/، أن أوستن أكد - خلال الاتصال - أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الأوضاع.

واتفق الوزيران على ضرورة اتخاذ خطوات جدية لحماية المدنيين، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية، والالتزام بالمعايير الإنسانية الدولية.

كما شدد الجانبان على أهمية التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة وتركيا لتجنب المزيد من التصعيد في سوريا، وأكدا ضرورة تجنب أي مخاطر على القوات الأمريكية وشركائها، بالإضافة إلى ضمان نجاح مهمة القضاء على تنظيم داعش.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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