بعثة بيراميدز تصل تونس استعدادًا لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:14 صباحاً - وصلت بعثة نادي بيراميدز إلي تونس استعدادًا لخوض مباراة الفريق أمام الترجي التونسي المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسافرت بعثة نادي بيراميدز من العاصمة المالية باماكو إلى تونس مباشرة عقب انتهاء مباراة الفريق أمام دجوليبا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل مع دجوليبا

وقال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه من المدربين الذين لا يبحثون عن الأعذار، ولكنه يمكنه التأكيد على أن مباراة دجوليبا هي الأصعب في مشواره التدريبي على الإطلاق نظرا للظروف الصعبة التي مر بها الفريق طوال الأيام الماضية.

أوضح المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي أن الفريق عاش أيامًا صعبة منذ لقاء المصري في الدوري وحتى مواجهة دجوليبا في ظل غياب قرابة ١٠ لاعبين مهمين بسبب إصابات مختلفة ونزلات برد شديدة، ولم يتدرب أغلب العناصر طوال الأيام الماضية إلا لمرة واحدة فقط.

وشدد على أنه اضطر وبسبب النقص العددي الكبير لإشراك لاعبين بعضهم كانت درجة حرارتهم 38 درجة ويعانون من نزلة برد شديدة ووضح من تغييراته أن الثنائي محمد حمدي ومحمد الشيبي لم يستطيعا إكمال اللقاء بسبب البرد الشديد واضطر لإشراك قطة وكريم حافظ رغم أنهما كانا يعانيان كذلك من البرد وارتفاع درجات الحرارة، وكذلك لعب إكرامي ورمضان ومروان والكرتي، وجميعهم لم يتعافى جيدا من نزلة البرد الشديدة.

كما شدد المدرب على أن الفريق افتقد لجهود الثنائي إبراهيم عادل وأحمد الشناوي بسبب البرد كذلك، وإصابة يوسف أوباما، لدرجة أنه لم يكن هناك فرصة ومساحة لاختيار تشكيل اللقاء وبالتالي في ظل الظروف الصعبة فإن التعادل والحصول على نقطة من مالي أمر جيد للغاية.

و أكد أن الفريق أمامه عدة أيام للتحضير للقاء الترجي بالجولة الثالثة وسيغادر مباشرة إلى تونس أملا في شفاء اللاعبين واستعادة كامل عافيتهم من أجل اللقاء الهام.

بيراميدز يتعادل مع دجوليبا المالي

وتعادل بيراميدز مع دجوليبا المالي سلبيًّا في اللقاء الذي جمع بين الفريقين باستاد ٢٦ مارس في باماكو، بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري ابطال أفريقيا، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في قمة المجموعة متساويًا مع الترجي في النقاط، وبفارق الأهداف لصالحه.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.