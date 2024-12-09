موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - الأهلي ، يستعد الاهلي لخوض مباراة نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال المقرر لها يوم 14 من ديسمير الجاري امام الفائز من باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي.

موعد مباراة الاهلي فى كأس انتركونتيننتال

وستكون إقامة مباراة الأهلي والفائز من ديربي الأمريكتين يوم السبت القادم، وسوف يتم إطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما يحتضن اللقاء ملعب 974 بالدوحة.

كما تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت هي الوكيل الحصري لنقل مباريات البطولة، أي إنه سيتم بث المباراة عبر قنوات بي أن سبورت.

حصل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تقرير طبي بشأن إصابة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الذي يعاني من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية والتي على إثرها غاب عن رحلة جنوب أفريقيا الأخيرة لمواجهة أورلاندو.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم عقب خوض مباراة أورلاندو أمس الأول في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى قطر

وأنهى الجهاز الإداري بالأهلي الإجراءات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى قطر استعدادًا لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال المرتقبة حيث تغادر البعثة إلى الدوحة غدًا برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

من ناحية أخرى قال مصدر داخل الأهلي: “إن هناك تفكير في اصطحاب التونسي علي معلول لاعب الفريق ضمن بعثة الفريق إلى قطر لخوض منافسات كأس إنتركونتينيتال رغم عدم قيد اللاعب بقائمة الفريق، وذلك من أجل التواجد ودعم زملائه، مشددًا على أن الأمر سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة سواء بالإيجاب أو السلب”.

ووصلت صباح أمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا عقب التعادل أمام أورلاندو دون أهداف في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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