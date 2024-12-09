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الرياضة - 10:35 - لحديثي التخرج.. وظائف جديدة في بنك مصر 2024 (الشروط وطريقة التقديم) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:35 - لحديثي التخرج.. وظائف جديدة في بنك مصر 2024 (الشروط وطريقة التقديم) - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:35 - لحديثي التخرج.. وظائف جديدة في بنك مصر 2024 (الشروط وطريقة التقديم) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:35 صباحاً - أعلن بنك مصر على توفير فرص عمل شاغرة للشباب الحاصلين عن مؤهلات مناسبة للعمل في المجال المصرفي.

وكشف البنك عن تفاصيل الوظائف التي يحتاجها في مجال إدارة المنتجات، لمساعدة الشباب الذين تتطابق مؤهلاتهم مع شروط الحصول على الوظائف المطلوبة.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره الشروط ومسؤوليات الوظائف التي يحتاجها بنك مصر.

بنك مصر

مسؤوليات وظائف بنك مصر الجديدة

- سيكون مسؤول عن نمو المنتجات داخل المحفظة.

- بالإضافة إلى مسؤوليته عن المبيعات وتنفيذ المنتج بما في ذلك الترويج المشترك للعميل.

-كما سيدعم خدمة العملاء بشأن احتياجات/طلبات منتجاتهم، بما يتماشى مع RMs.

- الدعم في تحديد العملاء الجدد وعمليات الأعمال (سيتم تعيينهم أيضًا إلى RMs).

- مراقبة الربحية الإجمالية للمحفظة (أي تسعير العلاقة) وحصة المحفظة والبيع المتبادل جنبًا إلى جنب.

- يقود دورة مبيعات المنتج من البداية إلى النهاية، حتى التنفيذ (مواصفات الصفقة، والتسعير).

- المشاركة في بناء خطط الحساب لمحفظة العملاء مع (ملء توقعات المنتج).

- التنسيق مع ضمان التنفيذ السليم للمعاملات وإكمال الأنشطة الإدارية.

- التنسيق مع فريق تطوير المنتجات بشأن المنتجات الجديدة أو المبتكرة التي من شأنها سد الفجوة في احتياجات العملاء.

وظائف بنك مصر

شروط وظائف بنك مصر

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في المالية أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو التحليل الكمي أو دراسات مماثلة.

- لا يشترط الخبرة، وإن كان لديه يكون مجال المنتجات المتعلقة بإدارة وحلول النقد والمدفوعات والإيصالات ولا تزيد عن 3 سنوات.

- أن يمتلك مهارات التسويق والإقناع والعرض.

- لديه القدرة على حل المشكلات والتواصل.

كيفية التقديم على وظائف بنك مصر

للراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر الجديدة يمكنهم الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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