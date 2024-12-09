الرياضة - 10:35 - وباء جديد وعودة الحريري واغتيالات في سوريا.. أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لـ2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:35 صباحاً - توقعات ليلى عبد اللطيف 2025.. عادت ليلى عبد اللطيف لتصبح حديث الجميع، عقب الإعلان عن تنبؤاتها لعام 2025، والتي شملت الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى حدوث الكوارث الطبيعية خلال العام القادم 2025.

توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2025

وأشارت توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2025، إلى حدوث كوارث طبيعية على مدار العام الجديد، وستضرب بعض الدول العربية والأجنبية.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف، أن تشهد البشرية في عام 2025 انتشار وباء جديد مشابه لفيروس كورونا، مؤكدة أن الوباء سيكون أكثر صعوبة من الجائحة السابقة، مما يشكل ضغوطا على منظمة الصحة العالمية والأطباء.

ما هي توقعات ليلى عبد اللطيف 2025؟

وذكرت ليلي عبد اللطيف، في تنبؤاتها 2025، عن ما ستشهده لبنان في الفترة القادمة، حيث توقعت أن تنتهي الأزمة السياسية في لبنان، وأن تشهد البلاد انفراجة كبيرة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتابعت بأن الشعب اللبناني سوف يتوحد خلف الجيش اللبناني، كما سيكون هناك دعما إقليميا ودوليا للبنان في هذه الفترة العصيبة.

وذكرت ليلى في توقعاتها لعام 2025، عودة رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري إلى الساحة السياسية في لبنان، ونجاحه في لم الشمل اللبناني، قائلة إن هذه العودة قد تكون نقطة تحول في إعادة بناء الاستقرار السياسي في لبنان.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2025 لسوريا

وتنبأت ليلى عبد اللطيف، أن الاضطرابات الأمنية في سوريا ستستمر لبعض من الوقت، كما ستشهد الساحة السورية مزيدًا من التصعيد في الوضع الأمني والاغتيالات لبعض الشخصيات السياسية، ولكن تلك الأزمات تكون لفترة مؤقتة.

وأكدت توقعات ليلى عبد اللطيف 2025، أن سوريا ستستعيد أراضيها وسيادتها الكاملة على جميع الأراضي السورية بفضل قوة الجيش السوري، وهو ما سيمكن الدولة من استعادة السيطرة الكاملة على مجريات الأمور.

كما كشفت عن عودة العديد من النازحين السوريين إلى بلادهم، خاصة بعد استقرار الوضع الأمني في بعض المناطق.