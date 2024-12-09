سينر يحتفظ بصدارة ترتيب محترفي التنس للأسبوع الـ 27 على التوالي - أخبار كلمتك

سينر يحتفظ بصدارة ترتيب محترفي التنس للأسبوع الـ 27 على التوالي - أخبار كلمتك

قرعة متوازنة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027 للمنتخبات - أخبار كلمتك

قرعة متوازنة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027 للمنتخبات - أخبار كلمتك

قطع طرق رئيسية في إب إحتجاجا على هذا الأمر - أخبار كلمتك

قطع طرق رئيسية في إب إحتجاجا على هذا الأمر - أخبار كلمتك

الكشف عن آخر مستجدات قضية قاتل نجل شقيقته في المخا - أخبار كلمتك

الكشف عن آخر مستجدات قضية قاتل نجل شقيقته في المخا - أخبار كلمتك

حديث يمني جديد بشأن أحداث سوريا - أخبار كلمتك

حديث يمني جديد بشأن أحداث سوريا - أخبار كلمتك

بدء حجز التدريبات للمعلمين المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفي.. الأوراق المطلوبة وآخر موعد للتسجيل - أخبار كلمتك

بدء حجز التدريبات للمعلمين المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفي.. الأوراق المطلوبة وآخر موعد للتسجيل - أخبار كلمتك

كامل الوزير: الروبيكي أول مدينة متخصصة في الجلود بالشرق الأوسط وإفريقيا بدعم الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

كامل الوزير: الروبيكي أول مدينة متخصصة في الجلود بالشرق الأوسط وإفريقيا بدعم الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي ورئيس وزراء النرويج يشهدان توقيع عددا من اتفاقيات التعاون - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي ورئيس وزراء النرويج يشهدان توقيع عددا من اتفاقيات التعاون - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يشهد تسليم عقود المرحلة الأولى لمستفيدي تعويضات سور مجرى العيون - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يشهد تسليم عقود المرحلة الأولى لمستفيدي تعويضات سور مجرى العيون - أخبار كلمتك

تلامس الـ51 جنيها، أسعار الدولار تواصل ارتفاعها بالبنوك (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

تلامس الـ51 جنيها، أسعار الدولار تواصل ارتفاعها بالبنوك (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:35 - وباء جديد وعودة الحريري واغتيالات في سوريا.. أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لـ2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:35 - وباء جديد وعودة الحريري واغتيالات في سوريا.. أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لـ2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:35 - وباء جديد وعودة الحريري واغتيالات في سوريا.. أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لـ2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:35 صباحاً - توقعات ليلى عبد اللطيف 2025.. عادت ليلى عبد اللطيف لتصبح حديث الجميع، عقب الإعلان عن تنبؤاتها لعام 2025، والتي شملت الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى حدوث الكوارث الطبيعية خلال العام القادم 2025.

توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2025

وأشارت توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2025، إلى حدوث كوارث طبيعية على مدار العام الجديد، وستضرب بعض الدول العربية والأجنبية.

ليلى عبد اللطيف

وتوقعت ليلى عبد اللطيف، أن تشهد البشرية في عام 2025 انتشار وباء جديد مشابه لفيروس كورونا، مؤكدة أن الوباء سيكون أكثر صعوبة من الجائحة السابقة، مما يشكل ضغوطا على منظمة الصحة العالمية والأطباء.

ما هي توقعات ليلى عبد اللطيف 2025؟

وذكرت ليلي عبد اللطيف، في تنبؤاتها 2025، عن ما ستشهده لبنان في الفترة القادمة، حيث توقعت أن تنتهي الأزمة السياسية في لبنان، وأن تشهد البلاد انفراجة كبيرة مع حلول شهر رمضان المبارك.

ليلى عبد اللطيف

وتابعت بأن الشعب اللبناني سوف يتوحد خلف الجيش اللبناني، كما سيكون هناك دعما إقليميا ودوليا للبنان في هذه الفترة العصيبة.

وذكرت ليلى في توقعاتها لعام 2025، عودة رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري إلى الساحة السياسية في لبنان، ونجاحه في لم الشمل اللبناني، قائلة إن هذه العودة قد تكون نقطة تحول في إعادة بناء الاستقرار السياسي في لبنان.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2025 لسوريا

وتنبأت ليلى عبد اللطيف، أن الاضطرابات الأمنية في سوريا ستستمر لبعض من الوقت، كما ستشهد الساحة السورية مزيدًا من التصعيد في الوضع الأمني والاغتيالات لبعض الشخصيات السياسية، ولكن تلك الأزمات تكون لفترة مؤقتة.

ليلى عبد اللطيف

وأكدت توقعات ليلى عبد اللطيف 2025، أن سوريا ستستعيد أراضيها وسيادتها الكاملة على جميع الأراضي السورية بفضل قوة الجيش السوري، وهو ما سيمكن الدولة من استعادة السيطرة الكاملة على مجريات الأمور.

ليلى عبد اللطيف

كما كشفت عن عودة العديد من النازحين السوريين إلى بلادهم، خاصة بعد استقرار الوضع الأمني في بعض المناطق.

اقرأ أيضاً
توقعات ليلى عبد اللطيف تفشل في التنبؤ بمصير سوريا.. ومفاجأة عن علاقتها بـ بشار الأسد

وباء جديد ومستقبل نتنياهو.. توقعات لـ ليلى عبد اللطيف بنهاية 2024

فيديو قديم.. ليلى عبد اللطيف تثير ضجة على السوشيال ميديا بتنبؤها باغتيال السنوار

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

سعد شلبي: الأرقام القياسية للأهلي لا تقارن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق