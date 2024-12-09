سينر يحتفظ بصدارة ترتيب محترفي التنس للأسبوع الـ 27 على التوالي - أخبار كلمتك

سينر يحتفظ بصدارة ترتيب محترفي التنس للأسبوع الـ 27 على التوالي - أخبار كلمتك

قرعة متوازنة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027 للمنتخبات - أخبار كلمتك

قرعة متوازنة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027 للمنتخبات - أخبار كلمتك

قطع طرق رئيسية في إب إحتجاجا على هذا الأمر - أخبار كلمتك

قطع طرق رئيسية في إب إحتجاجا على هذا الأمر - أخبار كلمتك

الكشف عن آخر مستجدات قضية قاتل نجل شقيقته في المخا - أخبار كلمتك

الكشف عن آخر مستجدات قضية قاتل نجل شقيقته في المخا - أخبار كلمتك

حديث يمني جديد بشأن أحداث سوريا - أخبار كلمتك

حديث يمني جديد بشأن أحداث سوريا - أخبار كلمتك

بدء حجز التدريبات للمعلمين المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفي.. الأوراق المطلوبة وآخر موعد للتسجيل - أخبار كلمتك

بدء حجز التدريبات للمعلمين المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفي.. الأوراق المطلوبة وآخر موعد للتسجيل - أخبار كلمتك

كامل الوزير: الروبيكي أول مدينة متخصصة في الجلود بالشرق الأوسط وإفريقيا بدعم الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

كامل الوزير: الروبيكي أول مدينة متخصصة في الجلود بالشرق الأوسط وإفريقيا بدعم الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي ورئيس وزراء النرويج يشهدان توقيع عددا من اتفاقيات التعاون - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي ورئيس وزراء النرويج يشهدان توقيع عددا من اتفاقيات التعاون - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يشهد تسليم عقود المرحلة الأولى لمستفيدي تعويضات سور مجرى العيون - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يشهد تسليم عقود المرحلة الأولى لمستفيدي تعويضات سور مجرى العيون - أخبار كلمتك

تلامس الـ51 جنيها، أسعار الدولار تواصل ارتفاعها بالبنوك (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

تلامس الـ51 جنيها، أسعار الدولار تواصل ارتفاعها بالبنوك (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

غزل المحلة يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم الجهاز الجديد بقيادة شوقي غريب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
غزل المحلة يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم الجهاز الجديد بقيادة شوقي غريب - أخبار كلمتك

غزل المحلة يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم الجهاز الجديد بقيادة شوقي غريب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:34 صباحاً -  يقيم نادي غزل المحلة اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا لتقديم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة المدير الفني شوقي غريب، والذي حل في القيادة الفنية لزعيم الفلاحين خلفا للراحل أحمد عيد عبد الملك. 

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل، أعلن يوم السبت الماضي، تعيين الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا للفريق خلفا لـ أحمد عيد عبد الملك والذي تقدم بالاعتذار عن تدريب زعيم الفلاحين. 

f441b611d8.jpg

 وكان غزل المحلة قد عين جهازا فنيا مؤقتا بقيادة عصام محيسن لتولي أمور الفريق الفنية لحين التعاقد مع مدير فني جديد قبل أن يقع الاختيار على الكابتن شوقي غريب. 

530cfa1bc3.jpg

غزل المحلة يقبل اعتذار أحمد عيد عبد الملك 

 وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل قد أعلن في بيان رسمي عن قبول الاعتذار الذي قدمه  أحمد عيد عبد الملك عن الاستمرار في مهام عمله مديرًا فنيًا لزعيم الفلاحين. 

وتقدم مجلس الإدارة غزل المحلة في بيانه بالشكر لـ أحمد عيد ولجهازه المعاون على الفترة التي قضوها في نادي غزل المحلة متمنين لهم التوفيق في مشاريعهم المقبلة.

3cca284caf.jpg

أحمد عيد يتقدم بالاعتذار عن الاستمرار في تدريب المحلة 

 تقدم أحمد عيد عبد الملك مدرب فريق غزل المحلة باعتذاره عن الاستمرار في القيادة الفنية لزعيم الفلاحين وذلك عقب الخسارة أمام الزمالك برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم على ملعب المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.  

وأعلن عبد الملك اعتذاره عن الاستمرار في تدريب غزل المحلة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "شكرًا جماهير غزل المحلة على الدعم في كل الأوقات خلال ما يقرب من عام كامل، وشكرًا وليد خليل على الدعم اللا محدود ليا بشكل خاص وللنادي واللاعبين والأجهزة بشكل عام". 

وأضاف: "أتمنى التوفيق للنادي واللاعبين ومجلس الإدارة فالقادم إن شاء الله، عملنا كل إلى في مقدرتنا علشان نرفع من شأن النادي وتعبنا جدًا في تكوين فريق جيد وفي الاخر التوفيق مش معانا من بعد صعودنا بالفريق للممتاز بين الكبار، ومكانه الطبيعي". 

وأكمل: “ اعتذر عن الاستمرار بالاتفاق وفك التعاقد بالتراضي مع النادي وهفضل دايمًا داعم لنادي غزل المحلة كمحب ومشجع وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع”. 

مشوار أحمد عيد مع المحلة في الدوري الممتاز 

 وقاد أحمد عيد عبد الملك غزل المحلة في الدوري الممتاز في 4 لقاءات قبل ان يعتذر عن الاستمرار في منصب المدير الفني للفريق، حيث نجح في تحقيق فوز وحيد رفقة زعيم الفلاحين علي حساب الجونة بهدف نظيف، بينما تعادل مع الإسماعيلي سلبيًّا، فيما خسر أمام طلائع الجيش بنتيجة 3-2 والزمالك بنتيجة 4-0

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:01 - دبلوماسي أممي: تزايد في تحركات الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق