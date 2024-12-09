الرياضة - 10:15 - تريزيجيه مطلب جماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:15 صباحاً - تزايدت الشائعات في الأيام الأخيرة، حول احتمالية عودة محمود حسن تريزيجيه، نجم نادي طرابزون سبور التركي المُعار إلى الريان القطري، إلى صفوف النادي الأهلي، وهو النادي الذي شهد بدايات مسيرته الاحترافية.

هذه الأنباء أثارت اهتمام جماهير الأهلي التي طالما حلمت بعودة لاعبها إلى القلعة الحمراء، خاصة مع تزايد التحديات التي تواجه الفريق في المنافسات المحلية والدولية. ومع ذلك، تبدو الحقائق على الأرض مختلفة عن التوقعات المتداولة، حيث أشارت مصادر مختلفة إلى وجود عقبات تعرقل هذا الانتقال في الوقت الحالي.

الوضع الحالي للاعب

محمود تريزيجيه يعيش فترة مميزة مع الريان القطري بعد إعارته من طرابزون سبور التركي، وقد شارك اللاعب في عدة مباريات وأظهر أداءً قويًا خلال الموسم الجاري، مما يزيد من قيمته الفنية في سوق الانتقالات. ومع ذلك، فإن مشاركته مع فريقين هذا الموسم (طرابزون والريان) تعني أنه لن يكون متاحًا للانتقال إلى فريق ثالث وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

موقف النادي الأهلي

من جهة أخرى، يبدو أن النادي الأهلي يركز حاليًا على أولويات أخرى في سوق الانتقالات، وفقًا لمصدر داخل النادي الأهلي، يستهدف مسئولي الأحمر تعزيز صفوفه بصفقات جديدة في مراكز الدفاع والوسط، حيث ارتبطت أسماء مثل مصطفى العش وإياد العسقلاني بالنادي.

ومع ذلك، فإن اسم تريزيجيه لم يكن ضمن الأولويات الحالية للنادي، مما يعكس عدم وجود مفاوضات رسمية أو حتى رغبة فورية في التعاقد معه.

تطلعات الجماهير

جماهير الأهلي، التي تتطلع دائمًا لرؤية فريقها يتصدر المنافسات المحلية والدولية، ترى في عودة تريزيجيه خطوة مثالية لتعزيز الخط الهجومي للفريق. ومع ذلك، فإن اللاعب نفسه يبدو أكثر تركيزًا على استكمال مسيرته الاحترافية خارج مصر، حيث أشارت تقارير إلى أنه ليس لديه نية حالية للعودة إلى الدوري المصري، على الرغم من ارتباطه العاطفي بالنادي الأهلي الذي ساهم في صقل موهبته خلال مراحل مبكرة من مسيرته.

التحديات والعقبات

بالإضافة إلى قيود لوائح الفيفا، فإن توقيت الانتقال يعتبر عاملًا مهمًا في هذه المعادلة. الأهلي يستعد لمنافسات كأس العالم للأندية 2025، ويحتاج إلى تدعيمات فورية لتقديم أداء مشرف في البطولة. ومع ذلك، فإن فكرة التعاقد مع تريزيجيه قد تُرجأ إلى فترات انتقالية مستقبلية بعد انتهاء عقده مع الريان، مما يفتح الباب أمام احتمالية عودته في الموسم المقبل.

التوقعات المستقبلية

على الرغم من الوضع الحالي، يبقى ملف تريزيجيه مفتوحًا على المدى البعيد، حيث ميتلك اللاعب خبرة دولية ومحلية واسعة، وقد يُنظر إليه كإضافة قوية إذا قرر العودة إلى الدوري المصري. أما الأهلي، فيبدو أنه سيواصل متابعة وضع اللاعب مع فريقه الحالي، مع إمكانية التفاوض في المستقبل إذا ما سمحت الظروف بذلك.

عودة تريزيجيه

عودة محمود تريزيجيه إلى النادي الأهلي تُعد فكرة طموحة، لكنها غير واردة في الوقت الحالي بسبب العقبات الفنية والتنظيمية. اللاعب يركز على مسيرته الاحترافية خارج مصر، بينما يتجه الأهلي لتلبية احتياجاته الفنية بشكل فوري استعدادًا لاستحقاقات مهمة.

ومع ذلك، يظل ارتباط تريزيجيه بالأهلي أمرًا ملهمًا، ما قد يجعل عودته إلى القلعة الحمراء احتمالًا ممكنًا في المستقبل إذا توفرت الظروف المناسبة.