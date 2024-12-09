الرياضة - 09:56 - مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي «الترم الأول» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الأول بالعام الحالي.

مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي

- أن تكون أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي على نواتج التعلم للمادة، وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية مستويات الصعوبة المختلفة.

- أن تكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- أن تتدرج أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية لمادة اللغة الإنجليزية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية: «المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي - العام الدراسي».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها: «حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور والهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة -الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة».

- يراعى في أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية عدم احتواءها على أية موضوعات أو عبارات سياسية أو دينية أو منحازة الى فئة معينه دون غيرها.

- بالنسبة لسؤال قطعة الفهم القرائي:

- لا بد أن تحتوي في معظمها على مفردات لغوية مما درسه الطالب.

- ألا يجري إدراج القطعة من كتب المقرر الدراسي للصف المستهدف.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الإعدادي 2025 من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل وحتى الخميس 23 من نفس الشهر، على أن يتم إعلان جداول الامتحانات خلال الأيام المقبلة.