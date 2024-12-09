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اتحاد العاصمة الجزائري يصدر بيانا رسميا بشأن أحداث مباراة جاراف السنغالي - أخبار كلمتك

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اتحاد العاصمة الجزائري يصدر بيانا رسميا بشأن أحداث مباراة جاراف السنغالي - أخبار كلمتك

اتحاد العاصمة الجزائري يصدر بيانا رسميا بشأن أحداث مباراة جاراف السنغالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:55 صباحاً -  أصدر نادي اتحاد العاصمة الجزائري بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية يندد من خلاله بالأحداث التي تعرضت له بعثة الفريق أمس الأحد، عقب مباراة الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام  جاراف السنغالي.

وأكد النادي الجزائري في بيانه أنه سيرسل شكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن الإعتداءات التي تعرض لها الفريق عقب نهاية المباراة. 

وقال اتحاد العاصمة في بيانه “ تُعبر إدارة اتحاد العاصمة عن استيائها الشديد لما حدث عقب نهاية مباراتنا أمام نادي جاراف السنغالي، حيث شهدت نهاية المباراة أحداثًا مؤسفة تمثّلت في اقتحام أنصار نادي جاراف مدرجات وأرضية الملعب، مما أدى إلى اعتداءات جسدية متفاوتة الخطورة على لاعبينا وأنصار فريقنا”.

 

وأضاف: “أسفرت هذه الاعتداءات عن إصابات بليغة في صفوف مشجعي نادينا، ما استدعى التدخل السريع من الطاقم الطبي لفريقنا، الذي قدٌم الإسعافات الأولية إضافة إلى تضميد جراح المصابين، رغم الظروف الصعبة التي أحاطت بالحادثة”. 

وأكمل: “تُدين إدارة اتحاد العاصمة بشدٌة هذه التصرفات غير الرياضية، وتطالب الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان محاسبة المتسبّبين في هذه السلوكيات التي تتنافى مع قيم الرياضة وأخلاقها”. 

وزاد: "تؤكد إدارة إتحاد العاصمة التزامها بالدفاع عن حقوق فريقنا وأنصاره الذين أبوا إلاٌ أن يكونوا إلى جانبنا في هذه السفرية، وسنتابع الموضوع عن كثب لضمان تطبيق العدالة وحماية سلامة جميع أفراد عائلة اتحاد العاصمة في المستقبل وذلك من خلال إرسال تقرير مفصل مرفوقٍ بالصور والفيديوهات إلى هيئة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف ".

 

وتعرض لاعبو  اتحاد العاصمة الجزائري لاعتداءات جسدية، من قبل جماهير نادي جاراف السنغالي عقب نهاية المباراة التي جمعتهمها أمس في الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.

وتم الإبلاغ عن إصابات بين لاعبي الفريق الجزائري، حيث أشارت تقارير إلى أن الأمن السنغالي لم يكن كافيًا لمنع الاعتداءات.

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وتصدر فريق العاصمة الجزائرية جدول ترتيب المجموعة الثالثة، بعدما سحق فريق أورابا يونايتد البوتسواني بـ6 أهداف دون رد في الجولة الأولى، ويأتي خلفه في المركز الثاني بنفس عدد النقاط بفارق الأهداف فريق أسيك ميموزا.

وبعد مباراة أمس رفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 4 نقاط، وظل في موقعه بالصدارة بالتساوي مع أسيك ميموزا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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