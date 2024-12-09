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الرياضة - 09:11 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:11 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:11 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:11 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الذهب عيار 21 داخل محلات الصاغة نحو 3750 جنيهًا للبيع، 3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

توفر بوابة كلمتك للمتابعين والقراء تحديث مستمر لـ سعر الذهب في مصر، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــــا.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر صباح تعاملات اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب في مصر 24، صباح تعاملات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، نحو 4285.75 جنيه للبيع، و4251.5 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب في مصر عيار 22، الآن داخل أسواق الصاغة نحو 3928.5 جنيه للبيع، و3897.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب في مصر عيار 21، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين نحو 3750 جنيهًا للبيع، 3720 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب في مصر عيار 18، الآن داخل أسواق الصاغة المحلية المصرية، إلى 3214.25 جنيه للبيع، و3188.5 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب في مصر عيار 14، مستهل تعاملات اليوم الإثنين 9 ديسمبر، نحو 2500 جنيها للبيع، 2480 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب في مصر عيار 12، الآن داخل محلات الصاغة المصرية نحو 2142.75 جنيه للبيع، 2125.75 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وصل سعر الذهب في مصر عيار 9، خلال التعاملات الصباحية إلى 1607.25 جنيه للبيع، و1594.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 نحو 30000 جنيهًا للبيع، 29760 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

في حين سعر أوقية الذهب، بلغ اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 نحو 2641.33 دولار للبيع، 2641.06 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4285.75 جنيه 4251.5 جنيه
عيار 22 3928.5 جنيها 3897.25 جنيه
عيار 21 3750 جنيها 3720 جنيها
عيار 18 3214.25 جنيه 3188.5 جنيه
عيار 14 2500 جنيه 2480 جنيه
عيار 12 2142.75 جنيه 2125.75 جنيه
عيار 9 1607.25 جنيه 1594.25 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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