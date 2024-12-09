الرياضة - 08:53 - أجواء باردة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:53 صباحاً - الطقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، لافتة إلى سيطرة الأجواء الباردة على جميع محافظات مصر.

الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة، أن يسود اليوم طقس معتدل في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وسيسود الدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم في وقت الليل سيكون باردًا على أغلب الأنحاء، وتشتد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الطقس اليوم

وبالنسبة لـ الظواهر الجوية في الطقس اليوم ستتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحر الأحمر والمتوسط

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط ستكون بين الخفيفة والمعتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 0.5: 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5: 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 22 14 العاصمة الإدارية 21 12 6 أكتوبر 21 12 بنها 22 13 دمنهور 21 14 وادي النطرون 21 14 كفر الشيخ 21 14 المنصورة 23 13 الزقازيق 22 12 شبين الكوم 22 14 طنطا 22 14 دمياط 22 15 بورسعيد 22 13 الإسماعيلية 24 11 السويس 23 11 العريش 22 11 رفح 21 09 رأس سدر 25 12 نخل 21 04 كاترين 18 02 الطور 22 14 طابا 22 08 شرم الشيخ 26 18 الإسكندرية 22 11 العلمين 21 11 مطروح 21 12 السلوم 21 09 سيوة 21 08 رأس غارب 26 15 الغردقة 27 16 سفاجا 27 16 مرسى علم 28 16 شلاتين 27 18 حلايب 25 19 أبو رماد 26 17 رأس حدربة 25 19 الفيوم 23 12 بني سويف 23 10 المنيا 23 09 أسيوط 23 09 سوهاج 25 11 قنا 27 11 الأقصر 27 11 أسوان 28 12 الوادي الجديد 25 08 أبو سمبل 28 12