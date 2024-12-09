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الرياضة - 07:48 - اليوم.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى حول سوريا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:48 - اليوم.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى حول سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:48 - اليوم.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى حول سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:48 صباحاً - يعقد مجلس الأمن الدولي عصر الإثنين بصورة طارئة جلسة مباحثات مغلقة حول سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية متطابقة وكالة فرانس برس الأحد.

وقالت المصادر إنّ الاجتماع سيُعقد بطلب من روسيا اعتبارا من الساعة 15:00 (20:00 ت ج).

من جانبه قال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن المشاورات التي طلبتها روسيا في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا قد تعقد اليوم الاثنين.

وأشار بوليانسكي -في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية الأحد- إلى أنه "في ضوء التطورات الحالية في سوريا، التي لم يتم بعد إدراك تأثيرها على هذا البلد والمنطقة بأسرها، طلبت روسيا عقد مشاورات مغلقة عاجلة لمجلس الأمن الدولي".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه "من المهم بوجه خاص معرفة ما يجري في هذا السياق حول قدرة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في هضبة الجولان، ونتوقع أن تعقد هذه المشاورات في النصف الثاني من الاثنين".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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