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الرياضة - 07:28 - ترامب يعين محاميته العراقية مستشارة للرئيس - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:28 - ترامب يعين محاميته العراقية مستشارة للرئيس - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:28 - ترامب يعين محاميته العراقية مستشارة للرئيس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:28 صباحاً - قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الاثنين، أنه يعين واحدة من فريق محاميه في قضية "أموال الصمت" في نيويورك لتكون مستشارة للرئيس.

يشار إلى أن ألينا حبة (40 عاما) دافعت عن ترامب في وقت سابق من هذا العام، كما شغلت منصب المتحدثة القانونية باسمه. وكانت حبة تقضي وقتا مع الرئيس المنتخب منذ الانتخابات في ناديه في فلوريدا "مار إيه لاجو".

وكتب ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" قائلا: "لقد كانت ثابتة في ولائها ولا مثيل لإرادتها - وقفت بجانبي خلال العديد من (المحاكمات) والمعارك وأيام لا حصر لها في المحكمة".

وأصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يدان بجرائم جنائية، عندما وجدته هيئة محلفين في نيويورك في مايو الماضي مذنبا بكل التهم الـ 34 في خطة للتأثير غير القانوني على انتخابات 2016 من خلال دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية قالت إنها دخلت معه في علاقة جنسية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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