سعد شلبي: الأرقام القياسية للأهلي لا تقارن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:04 صباحاً - أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه من الصعب على أي ناد تحقيق الأرقام القياسية التي حققها المارد الأحمر.

الأهلي كبير إفريقيا



وقال شلبي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:” الأهلي كبير القارة الإفريقية وهذا حقه، وكان عندنا أمس جمعية عمومية منحت الإدارة الثقة الكاملة في مناقشة الميزانية".



وتابع: "فريق الأهلي للطائرة سيخوض اليوم، كأس العالم، وفي فترة قليلة شارك 4 فرق رياضية في بطولات العالم"



وشدد: "الخطيب حقق نجاحات، وهذا عادة الإدارة في الأهلي التي تتسلم الرايات، وسيكون من الصعب على أي ناد آخر تحقيق الأرقام القياسية للأهلي، وأبرزها التتويج بأربع بطولات إفريقية آخر 5 سنوات، والأداء المالي المتزن والراقي، وهناك توجيه من المجلس بتوجيه الشكر للجمعية العمومية للثقة".

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