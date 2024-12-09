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سعد شلبي: الأرقام القياسية للأهلي لا تقارن - أخبار كلمتك

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سعد شلبي: الأرقام القياسية للأهلي لا تقارن - أخبار كلمتك

سعد شلبي: الأرقام القياسية للأهلي لا تقارن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:04 صباحاً - أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه من الصعب على أي ناد تحقيق الأرقام القياسية التي حققها المارد الأحمر.

 

الأهلي كبير إفريقيا 


وقال شلبي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:” الأهلي كبير القارة الإفريقية وهذا حقه، وكان عندنا أمس جمعية عمومية منحت الإدارة الثقة الكاملة في مناقشة الميزانية".


وتابع: "فريق الأهلي للطائرة سيخوض اليوم، كأس العالم، وفي فترة قليلة شارك 4 فرق رياضية في بطولات العالم"


وشدد: "الخطيب حقق نجاحات، وهذا عادة الإدارة في الأهلي التي تتسلم الرايات، وسيكون من الصعب على أي ناد آخر تحقيق الأرقام القياسية للأهلي، وأبرزها التتويج بأربع بطولات إفريقية آخر 5 سنوات، والأداء المالي المتزن والراقي، وهناك توجيه من المجلس بتوجيه الشكر للجمعية العمومية للثقة".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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