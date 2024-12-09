الرياضة - 02:17 - الجيش الأمريكي ينفذ عشرات الغارات الجوية على أهداف فى سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:17 صباحاً - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الأحد، أن الجيش الأمريكي نفذ عشرات الغارات الجوية على أكثر من 75 هدفا في سوريا، بما في ذلك معسكرات ومسلحي تنظيم "داعش".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، أنه "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية عشرات الضربات الجوية الدقيقة في 8 ديسمبر، لتدمير معسكرات "داعش" ومسلحيه، لمنع "داعش" من استغلال الوضع الراهن في البلاد"، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقبل قليل، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مصدرين، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مقر الجمارك والمخابرات العسكرية في مجمع أمني بمنطقة كفر سوسة بدمشق.

كما قصف مركز أبحاث في دمشق يشتبه في أن إيران استخدمته لتطوير صواريخ موجهة بعيدة المدى.

وأفادت مصادر سورية، مساء أمس الأحد، بنشوب حرائق بمقرات أمنية بالعاصمة السورية دمشق.

فيما طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان بعض القرى في جنوب سوريا بالبقاء في منازلهم من أجل سلامتهم.