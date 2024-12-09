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مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:16 صباحاً - تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا المختلفة منها الإنجليزي والإيطالي.

 


الدوري الإنجليزي الممتاز


وست هام يونايتد مع وولفرهامبتون 10 مساء 

 

الدوري الإسباني الدرجة الأولى


خيتافي مع إسبانيول 10 مساء 

الدوري الإيطالي 

مونزا مع أودينيزي 9.45 مساء

 


الدوري التركي الممتاز

 
غازي عنتاب مع تشايكور ريزا سبور 7 مساء 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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