الرياضة - 02:01 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 9-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:01 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. شهدت أسعار الفراخ ارتفاعا اليوم الإثنين 9-12-2024 في بورصة الدواجن والسوق، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ارتفاعا بقيمة 6 جنيهات، فيما استقرت أسعار البيض.

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أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 9-12-2024

وتنشر "الأسبوع" في هذا التقرير سعر الدواجن اليوم الاثنين، وسعر كراتين البيض، وأسعار الكتكوت.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 9-12-2024

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 75 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، بينما يبلغ سعر الكيلو للمستهلك 90 -92 جنيهًا.

استقرت أسعار الفراخ الساسو، اليوم الاثنين، لتسجل 81 جنيه في المزرعة، فيما سجل سعر الكيلو للمستهلك نحو 96 جنيهات للكيلو.

بينما سجلت أسعار الفراخ البلدي داخل المزرعة، اليوم 125 جنيها للكيلو، بينما سجل سعر الكيلو في الأسواق 133 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 9-12-2024

سجل سعر كيلو البانيه اليوم 210 جنيهات، ويختلف سعر الكيلو من تاجر لآخر ومن منطقة سكنية لأخرى.

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 9-12-2024

تبدأ أسعار الكتاكيت الساسو بيور اليوم الاثنين في البورصة من 20 جينهًا وتصل إلى 21 جنيهًا.

تبدأ أسعار الكتاكيت الساسو اليوم الاثنين في البورصة من 19 جنيهًا، وتصل إلى 20 جنيهًا.

تبدأ أسعار الكتاكيت البلدي اليوم الاثنين في البورصة من 6 جنيهًا وتصل إلى 6.5 جنيهًا.

تبدأ أسعار الكتاكيت الروزي بيور اليوم الاثنين في البورصة من 17 جنيهًا، وتصل إلى 18 جنيهًا.

تبدأ أسعار الكتاكيت الجيل الثاني اليوم الاثنين في البورصة من 14 جنيهًا وتصل إلى 15 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الاثنين 9-12-2024

سجلت أسعار البيض الأحمر 146 جنيهًا بالمزرعة، ليصل للمستهلك بقيمة 155 جنيهًا.

سجلت أسعار البيض الأبيض 146 جنيهًا في المزرعة، وبلغ سعر الكرتونة للمستهلك 155جنيهًا.

سجلت أسعار البيض البلدى 180 جنيهًا للمستهلك.