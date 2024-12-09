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الرياضة - 02:01 - أتلتيكو مدريد يفوز على إشبيلية 4-3 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:01 - أتلتيكو مدريد يفوز على إشبيلية 4-3 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:01 - أتلتيكو مدريد يفوز على إشبيلية 4-3 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:01 صباحاً - نجح أتلتيكو مدريد في الفوز على ضيفه إشبيلية بنتيجة (4-3) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الأحد/ على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، في إطار الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل رباعية أتلتيكو مدريد كل من: رودريجو دي بول في الدقيقة العاشرة وصامويل لينو في الدقيقة 79 وأنطوان جريزمان هدفين في الدقيقتين 62 و94، بينما أحرز ثلاثية إشبيلية كل من: دودي لوكيباكيو في الدقيقة 12 وإسحاق روميرو بيرنال في الدقيقة 32 وخوانلو سانشيز في الدقيقة 57.

ورفع الفوز رصيد أتلتيكو مدريد إلى 35 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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