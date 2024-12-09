مارسيليا يهزم سانت إيتيان ويقترب من المتصدر في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 12:40 صباحاً - قلص مارسيليا الفارق بينه وبين المتصدر باريس سان جيرمان إلى 5 نقاط في بطولة الدوري الفرنسي، وذلك عقب فوزه على مضيفه سانت إيتيان (2-0)، ضمن منافسات الجولة 14 من المسابقة.

انتصار جديد لمارسيليا

ورفع مارسيليا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، فيما يتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 34 نقطة، رغم سقوطه في فخ التعادل السلبي في الجولة نفسها مع مضيفه أوكسير.



على الجانب الآخر، تجمد رصيد سانت إيتيان عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.



وتقدم مارسيليا في الدقيقة 17 عن طريق أدريان رابيو، وأضاف زميله ماسون جرينوود الهدف الثاني في الدقيقة 65.

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