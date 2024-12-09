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الرياضة - 12:09 - معتدل نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:09 - معتدل نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 12:09 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد اليوم الأثنين طقس معتدل في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وسيسود الدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم في وقت الليل سيكون باردا على أغلب الأنحاء، وستشتدّ البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وبالنسبة لـ الظواهر الجوية في الطقس اليوم ستتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط ستكون بين الخفيفة والمعتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 0.5: 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5: 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على مدن ومحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
العاصمة الإدارية 21 12
6 أكتوبر 21 12
بنها 22 13
دمنهور 21 14
المنصورة 21 14
الزقازيق 21 14
شبين الكوم 22 14
طنطا 22 14
دمياط 22 15
بورسعيد 22 13
الإسماعيلية 24 11
السويس 23 11
العريش 22 11
رفح 21 9
رأس سدر 25 12
نخل 21 4
كاترين 18 2
الطور 22 14
طابا 22 8
شرم الشيخ 26 18
الإسكندرية 22 11
العلمين الجديدة 21 11
مطروح 21 12
السلوم 21 9
سيوة 21 8
رأس غارب 26 15
الغردقة 27 16
سفاجا 27 16
الأقصر 27 11
أسوان 28 12
الوادي الجديد 25 8
أبو سمبل 28 12

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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