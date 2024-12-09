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الرياضة - 12:09 - عيار 21 بكام؟ تطور جديد في سعر الذهب اليوم الأثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:09 - عيار 21 بكام؟ تطور جديد في سعر الذهب اليوم الأثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - عيار 21 بكام؟ تطور جديد في سعر الذهب اليوم الأثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 12:09 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا ومبيعًا في مصر بداية تعاملات اليوم الأثنين 9 ديسمبر 2024 نحو 3750 جنيها للبيع و3720 جنيها للشراء. بينما وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4285.75 جنيها للبيع و4251.5 للشراء.

سعر الذهب في مصر

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب في مصر وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب بيع شراء
سعر الجنيه الذهب 30000 جنيها 29760 جنيها
سعر الذهب عيار 24 4285.75 جنيه 4251.5 جنيه
سعر الذهب عيار 22 3928.5 جنيها 3897.25 جنيه
سعر الذهب عيار 21 3750 جنيها 3720 جنيها
سعر الذهب عيار 18 3214.25 جنيه 3188.5 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2500 جنيه 2480 جنيها

سعر الذهب في سوق الصاغة المصرية

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم نحو 4285.75 جنيه للبيع، 4251.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات الصباحية اليوم نحو 3928.5 جنيه للبيع، 3897.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات إلى 3750 جنيها للبيع، 3720 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 اليوم الأثنين نحو 3214.25 جنيه للبيع، 3188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

أما عن سعر الذهب عيار 14 فسجل اليوم نحو 2500 جنيه للبيع، 2480 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 في بداية التعاملات نحو 2142.75 جنيه للبيع، 2125.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 9 فبلغ نحو 1607.25 جنيه للبيع، 1594.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهبفي سوق الصاغة المصرية نحو 30000 جنيه للبيع، 29760 جنيها للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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