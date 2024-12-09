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لاتسيو يهزم نابولي بهدف نظيف في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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لاتسيو يهزم نابولي بهدف نظيف في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

لاتسيو يهزم نابولي بهدف نظيف في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 12:08 صباحاً -  حقق نادي لاتسيو فوزًا مهمًا بنتيجة 1-0 على نادي نابولي على ملعب الأولمبيكو في الجولة 15 من الدوري الإيطالي

نابولي يسقط أمام لاتسيو 

وبدأت المباراة بسرعة، حيث سجل إيساكسون هدف لاتسيو الوحيد وحاول نابولي التقلب، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق التعادل.

 

وجرد لاتسيو، نابولي، من صدارة الترتيب، حيث تجمد رصيد نابولي عند 32 نقطة في المركز الثاني؛ ليفشل في استعادة الصدارة التي خطفها أتالانتا بعد فوزه على ميلان 2-1.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، وهو على بعد 3 نقاط فقط من المتصدر أتالانتا، وبفارق نقطة واحدة خلف نابولي صاحب الوصافة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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