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الرياضة - 11:52 - آخر تحديث لـ سعر الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات المسائية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:52 - آخر تحديث لـ سعر الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات المسائية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:52 - آخر تحديث لـ سعر الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات المسائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:52 مساءً - سعر الذهب.. بلغ سعر الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات المسائية اليوم الأحد 3750 جنيهًا للبيع و3675 جنيهًا للشراء، وارتفع سعر أعيرة الذهب مرات متتالية لتقدّر قيمة ارتفاعه عن سعر الأمس بـ 60 جنيها، ويواصل الذهبجذب أنظار المستثمرين باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار، وتختلف الأسعار بين المحلات وفقًا للتصميمات والمصنعية التي تضاف إلى سعر الجرام، وتتراوح المصنعية عادة بين 50 و150 جنيهًا لكل جرام.

أسعار المشغولات الذهبية

وبالنسبة لـ المشغولات الذهبية فتعتمد أسعارها النهائية على وزن القطعة وتصميمها، مع العلم أن تكلفة المصنعية جزء أساسي في تحديد سعر أي من المشغولات الذهبية كـ الأسورة والانسيال والتوينز وغيرها من المنتجات الذهبية.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 24 بدون مصنعية

- 4285.75 جنيه للبيع.

- 4251.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 بدون مصنعية

- 3928.5 جنيه للبيع.

- 3897.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 بدون مصنعية

- 3750 جنيها للبيع.

- 3720 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18 بدون مصنعية

- 3214.25 جنيه للبيع.

- 3188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 بدون مصنعية

- 2500 جنيه للبيع.

- 2480 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12 بدون مصنعية

- 2142.75 جنيه للبيع.

- 2125.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9 بدون مصنعية

- 1607.25 جنيه للبيع.

- 1594.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

- 30000 جنيه للبيع.

- 29760 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب عيار 24 4285.75 جنيه 4251.5 جنيه
سعر الذهب عيار 22 3928.5 جنيها 3897.25 جنيه
سعر الذهب عيار 21 3750 جنيها 3720 جنيها
سعر الذهب عيار 18 3214.25 جنيه 3188.5 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2500 جنيه 2480 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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