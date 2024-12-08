الرياضة - 11:52 - غرفة السياحة تعلن آخر موعد لتلقي طلبات الحج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:52 مساءً - أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أنه لا نية على الاطلاق لتغيير التوقيتات الخاصة بإجراءات الحج السياحي والتي تضمنتها الضوابط المنظمة للحج واعتمدها وزير السياحة والآثار وتعمل طبقا لها كافة الشركات المنظمة للحج السياحي.

ونفت الغرفة، جملة وتفصيلا، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية منسوبا لمصدر بوزارة السياحة أنه يتم دراسة مد باب التقديم للحج السياحي حتى آخر شهر ديسمبر الحالي، وإجراء القرعة أوائل يناير المقبل.

وشددت الغرفة على أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ولا أساس له، وأكدت أنها تواصلت مع كبار مسؤولي وزارة السياحة والآثار الذين أكدوا عدم صحة تلك التصريحات وأنها لم تصدر عن أي من مسؤولي الوزارة.

وأهابت الغرفة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشره، منعا لحدوث بلبلة لدي آلاف المواطنين الذين تهفوا قلوبهم لزيارة بيت الله الحرام وأداء الفريضة.