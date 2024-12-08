الكرملين: الفصائل المسلحة قدمت ضمانات أمنية للقواعد العسكرية الروسية في سوريا - أخبار كلمتك

الكرملين: الفصائل المسلحة قدمت ضمانات أمنية للقواعد العسكرية الروسية في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:57 - السرطان: ستحصل على المزيد من الفوائد.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:57 - السرطان: ستحصل على المزيد من الفوائد.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

تعرف على مميزات فيزا الشركات من بنك مصر - أخبار كلمتك

تعرف على مميزات فيزا الشركات من بنك مصر - أخبار كلمتك

أستاذ علوم سياسية: تطورات الأوضاع في سوريا لن تتوقف على سقوط بشار الأسد - أخبار كلمتك

أستاذ علوم سياسية: تطورات الأوضاع في سوريا لن تتوقف على سقوط بشار الأسد - أخبار كلمتك

وزير العمل: وفرنا 9 آلاف وظيفة بالضبعة ونهتم بالتشغيل داخل مصر - أخبار كلمتك

وزير العمل: وفرنا 9 آلاف وظيفة بالضبعة ونهتم بالتشغيل داخل مصر - أخبار كلمتك

لاول مرة البيض يلتقي طارق صالح وهذا مادار بينهم - أخبار كلمتك

لاول مرة البيض يلتقي طارق صالح وهذا مادار بينهم - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. قيادي حوثي يختطف عامل كرهينة بصنعاء - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. قيادي حوثي يختطف عامل كرهينة بصنعاء - أخبار كلمتك

مارسيليا يهزم سانت إيتيان ويقترب من المتصدر في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

مارسيليا يهزم سانت إيتيان ويقترب من المتصدر في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، انتصار مثير لـ أتلتيكو مدريد على إشبيلية - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، انتصار مثير لـ أتلتيكو مدريد على إشبيلية - أخبار كلمتك

مناقشات مستفيضة لمشروع قانون المسئولية الطبية داخل مجلس الشيوخ - أخبار كلمتك

مناقشات مستفيضة لمشروع قانون المسئولية الطبية داخل مجلس الشيوخ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:52 - غرفة السياحة تعلن آخر موعد لتلقي طلبات الحج - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:52 - غرفة السياحة تعلن آخر موعد لتلقي طلبات الحج - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:52 - غرفة السياحة تعلن آخر موعد لتلقي طلبات الحج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:52 مساءً - أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أنه لا نية على الاطلاق لتغيير التوقيتات الخاصة بإجراءات الحج السياحي والتي تضمنتها الضوابط المنظمة للحج واعتمدها وزير السياحة والآثار وتعمل طبقا لها كافة الشركات المنظمة للحج السياحي.

ونفت الغرفة، جملة وتفصيلا، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية منسوبا لمصدر بوزارة السياحة أنه يتم دراسة مد باب التقديم للحج السياحي حتى آخر شهر ديسمبر الحالي، وإجراء القرعة أوائل يناير المقبل.

وشددت الغرفة على أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ولا أساس له، وأكدت أنها تواصلت مع كبار مسؤولي وزارة السياحة والآثار الذين أكدوا عدم صحة تلك التصريحات وأنها لم تصدر عن أي من مسؤولي الوزارة.

وأهابت الغرفة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشره، منعا لحدوث بلبلة لدي آلاف المواطنين الذين تهفوا قلوبهم لزيارة بيت الله الحرام وأداء الفريضة.

اقرأ أيضاً
حقيقة الزيادة في أسعار الحج.. غرفة السياحة توضح (فيديو)

غرفة السياحة تعلن تعليمات هامة بِشأن عمرة رجب ورمضان.. وتفاصيل التأشيرة الشخصية

وزير السياحة يبحث مع غرفة التجارة المصرية البريطانية جذب الاستثمارات إلى مصر

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:57 - السرطان: ستحصل على المزيد من الفوائد.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق