منافس الأهلي المحتمل في إنتركونتيننتال، بوتافوجو بطلا للدوري البرازيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:51 مساءً - توج بوتافوجو بطلا للدوري البرازيلي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد غياب 29 سنة بعد فوزه على فريق ساو باولو بهدفين لهدف.

وحصد بوتافوجو لقب الدوري البرازيلي بعد أن خاض 38 مباراة ونجح في الفوز خلال 23 لقاء، بينما سقط في فخ التعادل 10 مرات، وتلقى 5 هزائم خلال مشواره نحو لقب المسابقة.

ورفع بوتافوجو رصيده من ألقاب الدوري البرازيلي إلى 3 ألقاب بعد أن توج به موسمي 1967/1968 و1994/1995.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من تتويجه ببطولة كأس كوباليبرتادوريس على حساب مواطنه أتلتيكو مينيرو.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي نصف نهائى كاس إنتر كونتيننتال، المحدد لها يوم 14 من الشهر الجاري، أمام الفائز من بطل الأمريكتين، سواء باتشوكا المكسيكي أو بوتافوجو البرازيلي، المنتظر إقامة مباراة بينهما يوم 11 ديسمبر الجاري.

الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى قطر

وأنهى الجهاز الإداري بالأهلي كافة الإجراءات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى قطر استعدادا لخوض منافسات كأس إنتركونيننتال المرتقبة حيث تغادر البعثة إلى الدوحة بعد غد برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

من ناحية أخرى قال مصدر داخل الاهلي إن هناك تفكيرا فى اصطحاب التونسي على معلول لاعب الفريق ضمن بعثة الفريق إلى قطر لخوض منافسات كأس إنتركونتينيتال رغم عدم قيد اللاعب بقائمة الفريق، وذلك من أجل التواجد ودعم زملائه، مشددًا على أن الأمر سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة سواء بالإيجاب أو السلب.

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