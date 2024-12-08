الرياضة - 11:36 - حادث ميكروباص الإبراهيمية.. الحماية المدنية تنتشل 4 ضحايا حتى الآن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:36 مساءً - انتشلت فرق الإنقاذ النهري التابعة لقوات الحماية المدنية بأسيوط، 4 ضحايا حتى الآن من ركاب ميكروباص ديروط الذي سقط في مياه ترعة الإبراهيمية، مساء اليوم الأحد، ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين أو ضحايا في مياه الترعة.

وكانت قوات الحماية المدنية دفعت بونش لرفع الميكروباص المنكوب من مياه ترعة الإبراهيمية بمركز ديروط بأسيوط بعد دقائق من سقوطه في الرياح.

وشهدت مدينة ديروط بمحافظة أسيوط حادثًا مروعا، بعد سقوط ميكروباص أجرة محمل بالركاب، في مياه ترعة الإبراهيمية بمركز ديروط، وانتقلت قوات الحماية المدنية بأسيوط إلى موقع الحادث، ودفعت القوات بفرق إنقاذ لانتشال السيارة الميكروباص والبحث عن ناجين في المياه.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بسقوط ميكروباص في ترعة الإبراهيمية، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية رفقة قوة من الشرطة إلى مكان البلاغ.