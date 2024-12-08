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الرياضة - 11:36 - المصري يكمل تعادلات الأندية المصرية بالجولة الثانية في البطولات الإفريقية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:36 - المصري يكمل تعادلات الأندية المصرية بالجولة الثانية في البطولات الإفريقية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:36 - المصري يكمل تعادلات الأندية المصرية بالجولة الثانية في البطولات الإفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:36 مساءً - تعادل فريق المصري البورسعيدي مع نظيره فريق بلاك بولز الموزمبيقي بهدف لكل فريق، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأكمل المصري البورسعيدي تعادلات الأندية المصرية خارج الديار في بطولاتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وتعادل الأهلي مع أورلاندو، وبيراميدز مع دجوليبا، والزمالك مع إنييمبا.

وتقدم المصري عن طريق ميدو جابر في الدقيقة 10 من عمر المباراة، وتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ليحصد كل فريق نقطة واحدة.

ورفع المصري رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية، وبفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الأول، بينما يحتل إنييمبا المركز الثالث برصيد نقطة، وخلفه بلاك بولز بنفس الرصيد.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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