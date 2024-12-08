الكرملين: الفصائل المسلحة قدمت ضمانات أمنية للقواعد العسكرية الروسية في سوريا - أخبار كلمتك

الكرملين: الفصائل المسلحة قدمت ضمانات أمنية للقواعد العسكرية الروسية في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:57 - السرطان: ستحصل على المزيد من الفوائد.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:57 - السرطان: ستحصل على المزيد من الفوائد.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

تعرف على مميزات فيزا الشركات من بنك مصر - أخبار كلمتك

تعرف على مميزات فيزا الشركات من بنك مصر - أخبار كلمتك

أستاذ علوم سياسية: تطورات الأوضاع في سوريا لن تتوقف على سقوط بشار الأسد - أخبار كلمتك

أستاذ علوم سياسية: تطورات الأوضاع في سوريا لن تتوقف على سقوط بشار الأسد - أخبار كلمتك

وزير العمل: وفرنا 9 آلاف وظيفة بالضبعة ونهتم بالتشغيل داخل مصر - أخبار كلمتك

وزير العمل: وفرنا 9 آلاف وظيفة بالضبعة ونهتم بالتشغيل داخل مصر - أخبار كلمتك

لاول مرة البيض يلتقي طارق صالح وهذا مادار بينهم - أخبار كلمتك

لاول مرة البيض يلتقي طارق صالح وهذا مادار بينهم - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. قيادي حوثي يختطف عامل كرهينة بصنعاء - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. قيادي حوثي يختطف عامل كرهينة بصنعاء - أخبار كلمتك

مارسيليا يهزم سانت إيتيان ويقترب من المتصدر في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

مارسيليا يهزم سانت إيتيان ويقترب من المتصدر في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، انتصار مثير لـ أتلتيكو مدريد على إشبيلية - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، انتصار مثير لـ أتلتيكو مدريد على إشبيلية - أخبار كلمتك

مناقشات مستفيضة لمشروع قانون المسئولية الطبية داخل مجلس الشيوخ - أخبار كلمتك

مناقشات مستفيضة لمشروع قانون المسئولية الطبية داخل مجلس الشيوخ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الظهور الأول لعضو مجلس إدارة الزمالك بعد حادث الحريق بمنزله - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الظهور الأول لعضو مجلس إدارة الزمالك بعد حادث الحريق بمنزله - أخبار كلمتك

الظهور الأول لعضو مجلس إدارة الزمالك بعد حادث الحريق بمنزله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:35 مساءً - ظهر محمد طارق،عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، لأول مرة بعد خروجه من المستشفى عقب تعرضه لحادث حريق في منزله منذ أسابيع.

وتواجد طارق رفقة مجموعة من مشجعي النادي عقب خروجه من المستشفى.

2be8063378.jpg
823217b3f3.jpg

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-2، في المباراة جمعت الفريقين باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية، لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم الزمالك بثنائية عن طريق التونسي سيف الجزيري في الدقيقة 32، وضاعف الفلسطيني عمر فرج النتيجة في الدقيقة 39، فيما عاد فريق إنيمبا، وسجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق إيفيني، فيما تعادل للفريق النيجيري بالدقيقة 57 عن طريق تصويبة قوية.

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري 

وتعرض المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر الزمالك للإصابة في كتفه في مباراة فريقه أمام إنيمبا النيجيري بالدقيقة 10، واستطاع بنتايك أن يكمل المباراة بعد تدخل الجهاز الطبي للزمالك.

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الأول لـ الزمالك في شباك إنيمبا النيجيري بالدقيقة 32 من صناعة رائعة لـ محمود بنتايك.

 فيما سجل هدف الزمالك الثاني اللاعب الفلسطيني عمر فرج بالدقيقة 39 بعد كرة عرضية من اللاعب الشاب أحمد محمود.

ويعد هذا الهدف الأول لـ عمر فرج في مشواره مع الزمالك منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي.

وسجل إنيمبا الهدف الأول في شباك الزمالك بالدقيقة +48 بعد خطأ فادح من محمد عواد عن طريق اللاعب إيفيني.

ومع انطلاق الشوط الثاني أجرى جوميز تبديلا بدخول البولندي كونراد ميشالاك وخروج محمود بنتايك.

وسجل إنيمبا النيجيري الهدف الثاني في شباك الزمالك بالدقيقة 57، لتصبح النتيجة 2-2.

وبعد استقبال الهدف الثاني، أجرى جوميز تبديلين بخروج سيف الجزيري ومصطفى الزناري ودخول مصطفى شلبي  ومحمود حمدي "الونش".

ونشط جوميز خط هجوم الزمالك بدخول حسام أشرف وخروج عمر فرج في الدقيقة 75 بحثا عن هدف التقدم.

87bbcadf17.jpg
a34bc6a39e.jpg
64416d290a.jpg
be888c1f88.jpg
026d859564.jpg
863cab4adb.jpg
e7d0c29220.jpg
33d4bb8547.jpg
c5212b85f8.jpg
9d6e399038.jpg
47814224ed.jpg

تشكيل الزمالك أمام أنيمبا

وجاء تشكيل الزمالك أمام أنيمبا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عمر فرج – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر  وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد حمدي وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وحسام أشرف.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎ZX (20) STARTING START I1 1 M.Awad 33 သ် 6 A.Mahmoud 5 H.Abdelmaguid M.EI Zenary 3 M.Bentayg 8 Dunga B3 A.Fatouh 19 A.EL Said 25 A.Zizo 11: O.Faraj 30 S.Jaziri Regina se Kっジ El I-Shenawy nawy- EWensh SUBS Gaber Shehata- Z. Kamal MOST TITLED IN THE 20TH CENTURY Shalaby Michalak Hamdy- I.Axhrar niLe ONIRO Repina seven Coca-Cola‎‏'‏‏

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

لاتسيو يهزم نابولي بهدف نظيف في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق