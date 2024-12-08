نهاد حجاج: رفض الطعون المقدمة ضد قائمة هاني أبو ريدة وعمومية الجبلاية في موعدها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:35 مساءً - هاني أبو ريدة، قال نهاد حجاج المستشار القانوني لقائمة هاني أبو ريدة: إن جميع الطعون التي قدمت ضد القائمة تم رفضها، مؤكدًا أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في موعدها يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف حجاج خلال تصريحات تلفزيونية: "القضاء الإداري رفض الطعون المقدمة من جمال عويس وأحمد إبراهيم مجاهد ضد هاني أبو ريدة".

صحة ترشح وليد عمر وأبو العينين

وتابع: "تم رفض الطعون المقدمة ضد وليد عمر وطارق أبو العينين لأنهما لم يجمعا حتى الآن بين عضوية الأندية واتحاد الكرة".

وواصل: "وليد عمر وطارق أبو العينين تقدما بالاستقالة من الأندية التابعين لها قبل الترشح ضمن قائمة هاني أبو ريدة".

القضاء الإداري يرفض الطعن ضد قائمة هاني أبو ريدة

ورفضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد، الدعوى المرفوعة ضد عدم صحة ترشح قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة، بسبب عدم انطباق شروط الترشح على بعض أعضائها.

وأكد مصدر في اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لكلمتك، أن محكمة القضاء الإداري قضت برفض الدعوى، وأكدت سلامة الموقف القانوني لجميع أعضاء القائمة وانطباق شروط الترشح عليهم جميعا، وعدم وجود أي وجه لإقامة الدعوى.

أحمد إبراهيم مجاهد يطعن على قائمة أبو ريدة

وكان قد تقدم أحمد إبراهيم مجاهد رئيس نادي ميجا سبورت السابق بالطعن ضد ترشح هاني أبو ريدة وعدد من مرشحي قائمته.

وكشف أحمد إبراهيم مجاهد رئيس نادي ميجا سبورت في تصريحات سابقة قائلا: "تقدمت بطعن في اتحاد الكرة ضد هاني أبو ريدة وبعض مرشحي القائمة بسبب عدم تطابق شروط الترشح عليهم".

وأوضح: "هناك شروط غير متوافرة في بعض من المرشحين، ما بين مؤهل عالي أو عدم الممارسة في إدارة نادي سابقا".

قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة، كلمتك

سبب الطعن على قائمة أبو ريدة

وتابع: "من حقي الطعن على الانتخابات أو القائمة لأنني ينطبق عليّ شروط الترشح لرئاستي نادي في الوقت السابق، وتقدمت بالطعن عن طريق التسليم باليد وعن طريق تطبيق الواتساب بعد أن أصبح معتمدا من الدولة".

واختتم مجاهد تصريحاته: "هناك حكم قضائي في 2016 باسم ماجدة الهلباوي وهيرماس رضوان ببطلان الانتخابات وقتها ضد هاني أبو ريدة".

قوام قائمة هاني أبو ريدة

هاني أبو ريدة – رئيس الاتحاد

خالد الدرندلي – نائب الرئيس

أحمد حلمي الشريف – عضو مجلس إدارة

حمادة الشربيني – عضو مجلس إدارة

مصطفى أبو زهرة – عضو مجلس إدارة

طارق أبو العنين – عضو مجلس إدارة

وليد عبد الجواد – عضو مجلس إدارة

محمد أبو حسين – عضو مجلس إدارة

إيناس مظهر – عضو مجلس إدارة

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