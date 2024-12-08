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مبابي يكشف كواليس مثيرة في رحيله عن باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

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مبابي يكشف كواليس مثيرة في رحيله عن باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

مبابي يكشف كواليس مثيرة في رحيله عن باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:35 مساءً - قال كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، إنه كان مستعدا لتجديد التعاقد مع ناديه القديم باريس سان جيرمان والتنازل عن حلم الانتقال إلى ريال مدريد.

كواليس رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان 

وأوضح مبابي في مقابلة عبر قناة (كانال بلس): "لقد تأثرت كثيرا بما حدث لأخي إيثان مبابي، لأن بي إس جي كان ريال مدريد بالنسبة له، وبشكل غير مباشر انتزعت منه هذا الحلم".

وأشار مبابي: "لقد أخبرني (إيثان) أنه لا يريد البقاء، وأن ما يفعلونه بي في باريس ليس طبيعيا".

وواصل النجم الفرنسي: "قلت لأخي إذا كنت تريد البقاء سأمدد عقدي وسنبقى لفترة، وكنت على استعداد للتخلي عن حلمي بالانضمام إلى ريال مدريد من أجله".

وأتم كيليان مبابي تصريحاته: "لا أقبل المساس بأخي، فما الفائدة من التوقيع لأفضل ناد في العالم إذا كنت ستقتل مسيرة شقيقك المهنية؟".

واستغنى النادي الباريسي عن لاعب الوسط الواعد إيثان مبابي البالغ من العمر 17 عاما لينتقل إلى ليل الفرنسي بصفقة انتقال حر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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