الدوري الإسباني، إشبيلية يتقدم 1/2 على أتليتكو مدريد بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:30 مساءً - الدوري الإسباني، تأخر فريق أتليتكو مدريد أمام نظيره إشبيلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

وسجل هدفي إشبيلية لوكابيكو وروميرو في الدقائق 12 و32، بينما أحرز هدف أتليتكو مدريد اللاعب دي بول في الدقيقة 10.

تشكيل أتليتكو مدريد

تشكيل إشبيلية

ترتيب أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعد 15 مباراة فاز في 9 مباريات، وتعادل في 5، وخسر في 1، بينما ياتي إشبيلية في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، حيث فاز في 5 مباريات، وتعادل في 4، وخسر في 6 مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية

وتنقل المباراة عبر شبكة "beIN SPORTS" المالك الحصري بث الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستُبث المباراة عبر قناة "beIN SPORTS 3".

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