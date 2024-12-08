الرياضة - 09:58 - بعد سقوط الأسد.. «القاهرة الإخبارية» تعرض التسلسل الزمني للتطورات في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 09:58 مساءً - عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» شرحا تفصيليا لـ التسلسل الزمني للتطورات في سوريا.

وبدأت رغدة منير، التي قدمت الشرح التفصيلي، كلامها قائلة: «بينما كان العالم مشغولًا بأزمات الشرق الأوسط وأوروبا، من لبنان إلى غزة والسودان، وحتى أوكرانيا، توجهت الأنظار نحو جنوب غرب آسيا على الساحل الشرقي للمتوسط حيث تقع سوريا».

وأضافت أنه بعد سنوات من الصراع والحرب تلتها فترة من الهدوء والاستقرار النسبي، كانت سوريا مرة أخرى على موعد مع تغييرات جذرية انتهت بإعلان سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، فما الذي حدث وكيف تطورت الأحداث خلال أقل من أسبوعين؟

وأكدت «منير» أنه في صباح يوم الأربعاء السابع والعشرين من نوفمبر، أعلنت الجماعات الإرهابية المسلحة، التي تتواجد في إدلب، بشكل مفاجئ عن بدء عملية أسمتها «رادع العدوان» في ريف حلب الغربي شرق إدلب، وتابعت: «العملية، كما أفادت إدارة العمليات المشتركة لما يسمى هيئة تحرير الشام، استهدفت قواعد وقوات الجيش السوري».

ولفتت أنه في الثامن والعشرين من نوفمبر، تمكنت الجماعات الإرهابية المسلحة من قطع الطريق الدولي بين دمشق وحلب، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش السوري، تلاها تقدم في ريف إدلب الشرقي والغربي.

وأشارت إلى أنه في هذه الأثناء، قام طيران الجيش السوري بقصف عدة مناطق في إدلب، حيث الجماعات الإرهابية المسلحة.

وتابعت: «وتسارعت الأحداث، ففي مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من نوفمبر، سيطرت الجماعات الإرهابية المسلحة على عدة أحياء في مدينة حلب، بالإضافة إلى السيطرة على مطار حلب الدولي. ولم تمضِ ساعة طويلة حتى استولت أيضًا على مدينة سراقب الاستراتيجية في ريف إدلب، التي تقع على الطريقين M4 وM5.