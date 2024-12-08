لاعب ليفربول: محمد صلاح أول من من أبلغني بخبر رحيل كلوب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 09:53 مساءً - أكد أليكسيس ماك أليستر، لاعب ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح نجم الريدز ومنتخب مصر، هو من أول من أخبره بقرار يورجن كلوب بالرحيل عن النادي الإنجليزي.

وكان يورجن كلوب قد فاجأ الجميع في 26 يناير الماضي، بإعلان قراره بمغادرة صفوف ليفربول نهاية الموسم الماضي، ليحل بدلا منه الهولندي آرني سلوت.

وقال أليستر، في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "كان الأمر مجنونًا لم نكن نعرف أي شيء، كنا نذهب للتدريب الساعة 10:30 صباحًا، وبينما كنت في طريقي إلى ملعب التدريب، تلقيت رسالة بأن لدينا اجتماعًا في الساعة 10:30، كان الأمر غريبًا جدًا وعندما وصلت إلى ملعب التدريب كنت بجوار محمد صلاح في غرفة تبديل الملابس".

وواصل: "سألت محمد صلاح عما يحدث فقال إن المدرب سيغادر، لكنها كانت مفاجأة لأن لا أحد توقع ذلك".

فيما فجر إبراهيما كوناتي مدافع فريق ليفربول، مفاجأة بشأن تعرضه للعنصرية بجانب محمد صلاح نجم الريدز وقائد منتخب مصر، خلال الفترات الماضية.

وقال إبراهيما كوناتي في تصريحات لصحيفة "سو فوت" الفرنسية: "اللعب للمنتخب الفرنسي لا يمنعني من التعرض لمزيد من حوادث العنصرية، أتذكر منها عندما كنت في المطار وأحمل تذكرة على درجة رجال الأعمال الخاصة لكي أكون في المقدمة وأمرّ بسرعة أكبر، وعندما وصلت إلى مطار شارل ديجول، لم يكن الشخص قد رأى تذكرتي بعد، فأشار إليّ بالخط الآخر، وكأنه يقول لي إن شخصا مثلي ليس له مكان في هذه الدرجة".

وأكد نجم ليفربول أن محمد صلاح تعرض للعنصرية في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تحدث معه موظفه المطار بلهجة تمييزية".

وأضاف: "محمد صلاح شخص صبور للغاية، في مثل هذا النوع من المواقف، لا يتفاعل، إنه يعرف قيمته، ويقبل العالم الذي نعيش فيه، عندما تعرف عليه أحد المسافرين، تغيرت نبرة الموظفين بشكل جذري وبدأ الموظفون يتوددون إليه، يجب أن تكون شخصًا معروفًا حتى تحظى بالاحترام".

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد أيضًا على صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة.

فيما كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول دخل في منافسة قوية مع أكثر من ناد لضم أحد اللاعبين كبديل لرحيل محمد صلاح، المحتمل رحيله عن صفوف الريدز خاصة أن عقد صلاح مع ليفربول ينتهي في 30 يونيو 2025.

وفقا لشبكة "Caught Offside" الإنجليزية فإن ليفربول مهتم بضم جناح يوفنتوس ومنتخب تركيا، كينان يلديز، المتألق في الموسم الحالي مع السيدة العجوز.

وأكدت التقارير أنه تم تصعيد يلديز للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في عام 2023، لكنه تألق بداية من هذا الموسم تحت قيادة المدرب، تياجو موتا، مما لفت الأنظار إليه من الأندية الكبرى.

وأشارت أن نادي ليفربول ليس النادي الوحيد في سباق ضم يلديز من يوفنتوس مع وجود آرسنال، مانشستر يونايتد، أستون فيلا وبوروسيا دورتموند، وكان هناك كشافين من العديد من تلك الأندية حاضرين لمتابعته على قرب في مباراتي ميلان وليتشي.

موقف يوفنتوس من الاستغناء عن يلديز



وأوضح التقرير أن يلديز قد يكون صفقة مثالية بالنسبة لنادي ليفربول لتعويض المصري محمد صلاح إذا لم يتوصل لاتفاق نهائي لتوقيع عقد جديد مع الريدز، ولكن العقبة هي أن يلديز سعيد في يوفنتوس والنادي الإيطالي لا يفكر بالاستغناء عنه، ورغم ذلك قد يكون عرضًا ماليًا جيدًا بداية من 80 مليون يورو حلًا لتخلي البيانكونيري عن موقفه.

وعلى صعيد آخر كشفت تقارير صحفية تفاصيل اقتراب محمد صلاح، نجم ليفربول، من تجديد عقده مع الريدز، الذي ينتهي في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، اتفق صلاح مع مسؤولي ليفربول على التجديد، عقب الوصول لحل وسط.

وأشارت إلى أن رامي عباس، وكيل صلاح، أبلغ نادي ليفربول في بداية التفاوض بأن اللاعب يريد التجديد 3 سنوات، بينما عرض النادي عقدًا لمدة عام واحد.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال الخلاف، خرج صلاح بتصريحات علنية مفادها أن هذا الموسم سيكون على الأرجح، الأخير له مع ليفربول.



وأبدى مشجعو ليفربول قلقهم، من خلال رفع لافتات كُتب عليها: "إنه يطلق السهام.. فامنحوا مو أمواله".

عقد محمد صلاح مع ليفربول



وقالت الصحيفة: "لم تكن الأموال مشكلة أبدًا، حيث إن صلاح بالفعل الأعلى أجرًا في ليفربول بأكثر من 400,000 جنيه إسترليني أسبوعيًّا، الأزمة كانت دائمًا في مدة العقد".

وأوضحت: "تتردد مجموعة فينواي المالكة لليفربول في تقديم عقود طويلة الأمد للاعبين الذين تجاوزوا 30 عاما، وهذا نفس السبب الذي لم يتم بموجبه تجديد عقد فيرجيل فان دايك حتى الآن".

وأضافت: "مع استمرار تأثير صلاح اللافت، قررت فينواي الاستجابة لمطالبه، حيث سيوقع النجم المصري قريبًا على عقد جديد مربح لمدة عامين، ما لم تحدث أي عقبات في اللحظة الأخيرة".

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