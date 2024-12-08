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جماهير جاراف السنغالي تعتدي على لاعبي اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية (صور) - أخبار كلمتك

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جماهير جاراف السنغالي تعتدي على لاعبي اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية (صور) - أخبار كلمتك

جماهير جاراف السنغالي تعتدي على لاعبي اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 09:37 مساءً - تعرض لاعبو اتحاد العاصمة الجزائري لاعتداءات جسدية، من قبل جماهير نادي جاراف السنغالي عقب نهاية المباراة في الجولة الثانية من الكونفدرالية.

وتم الإبلاغ عن إصابات بين لاعبي الفريق الجزائري، حيث أشارت تقارير إلى أن الأمن السنغالي لم يكن كافيًا لمنع الاعتداءات.

 

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وتصدر فريق العاصمة الجزائرية جدول ترتيب المجموعة الثالثة، بعدما سحق فريق أورابا يونايتد البوتسواني بـ6 أهداف دون رد في الجولة الأولى، ويأتي خلفه في المركز الثاني بنفس عدد النقاط بفارق الأهداف فريق أسيك ميموزا.

وبعد مباراة اليوم رفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 4 نقاط، وظل في موقعه بالصدارة بالتساوي مع أسيك ميموزا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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