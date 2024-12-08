بشارة جديدة لأبناء هذه المحافظة الجنوبية بشأن صرف المرتبات - أخبار كلمتك

بشارة جديدة لأبناء هذه المحافظة الجنوبية بشأن صرف المرتبات - أخبار كلمتك

أمل عمار: سر نجاح ملف حقوق المرأة في «مصر» يستند إلى دعم الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

أمل عمار: سر نجاح ملف حقوق المرأة في «مصر» يستند إلى دعم الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:58 - بعد سقوط الأسد.. «القاهرة الإخبارية» تعرض التسلسل الزمني للتطورات في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:58 - بعد سقوط الأسد.. «القاهرة الإخبارية» تعرض التسلسل الزمني للتطورات في سوريا - أخبار كلمتك

بايدن: سنعمل مع الجماعات السورية والأمم المتحدة لتأسيس المرحلة الانتقالية - أخبار كلمتك

بايدن: سنعمل مع الجماعات السورية والأمم المتحدة لتأسيس المرحلة الانتقالية - أخبار كلمتك

رد قوي من نجيب ساويرس على منتقدي تبرعه للجامعة الأمريكية (فيديو) - أخبار كلمتك

رد قوي من نجيب ساويرس على منتقدي تبرعه للجامعة الأمريكية (فيديو) - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة أتليتكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة أتليتكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

لاعب ليفربول: محمد صلاح أول من من أبلغني بخبر رحيل كلوب - أخبار كلمتك

لاعب ليفربول: محمد صلاح أول من من أبلغني بخبر رحيل كلوب - أخبار كلمتك

الكشف عن القيام بمشروع هو الأول من نوعه بعدن .(تفاصيل وصور) - أخبار كلمتك

الكشف عن القيام بمشروع هو الأول من نوعه بعدن .(تفاصيل وصور) - أخبار كلمتك

بينهم الجولانى، صحيفة تركية تنشر قائمة 10 مرشحين لشغل مناصب قيادية في سوريا - أخبار كلمتك

بينهم الجولانى، صحيفة تركية تنشر قائمة 10 مرشحين لشغل مناصب قيادية في سوريا - أخبار كلمتك

نظام جديد لتحديد أسعار الأتوبيس الترددي.. هكذا سيتم حساب تكلفة الركوب - أخبار كلمتك

نظام جديد لتحديد أسعار الأتوبيس الترددي.. هكذا سيتم حساب تكلفة الركوب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

هيثم فاروق يشيد بأحمد فتوح، أفضل لاعبي الزمالك أمام إنيمبا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هيثم فاروق يشيد بأحمد فتوح، أفضل لاعبي الزمالك أمام إنيمبا - أخبار كلمتك

هيثم فاروق يشيد بأحمد فتوح، أفضل لاعبي الزمالك أمام إنيمبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 09:37 مساءً - الزمالك، أشاد هيثم فاروق مدافع الزمالك ومنتخب مصر الأسبق بالمستوى الذي ظهر عليه أحمد فتوح لاعب الزمالك، خلال مباراة فريقه أمام إنيمبا النيجيري، التي انتهت قبل قليل، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال هيثم فاروق في تصريحات خلال الأستوديو التحليلي الخاص بالمباراة على شبكة بي إن سبورت، إن أحمد فتوح قدم واحدة من أفضل مبارياته مع الزمالك، وكانت كل تمريراته سليمة، إلى جانب أنه لم يفقد الكرة في كل الكرات المشتركة إلا مرتين فقط، واعتبره رجل المباراة بلا منازع.

هيثم فاروق، كلمتك

الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام إنيمبا النيجيري

فرط فريق الزمالك في فوز سهل على إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-2، في المباراة جمعت الفريقين باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم الزمالك بثنائية عن طريق التونسي سيف الجزيري في الدقيقة 32، وضاعف الفلسطيني عمر فرج النتيجة في الدقيقة 39، فيما عاد فريق إنيمبا وسجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق إيفيني، فيما تعادل للفريق النيجيري بالدقيقة 57 عن طريق تصويبة قوية.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا 

1- الزمالك 4 نقاط 

2- المصري 3 نقاط

3- إنيمبا نقطة

4- بلاك بولز بدون نقاط

ويواجه المصري نظيره بلاك بولز الموزمبيقي بعد قليل في إطار الجولة الثانية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:03 - رسميًا.. شوقي غريب مديرًا فنيًا لغزل المحلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق