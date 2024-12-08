الرياضة - 09:09 - سعر الذهب الآن في ختام تعاملات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 09:09 مساءً - سعر الذهب.. حلق سعر الذهب في سماء الارتفاع مساء اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، فبعدما سجل سعر الذهب عيار 21 أمس السبت في نهاية التعاملات نحو 3690 جنيها للبيع، زاد سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم، ليسجل نحو 3750 جنيها.

سعر الذهب في مصر

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سعر الذهب

سعر الذهب في مصر سعر الذهب بيع شراء سعر الجنيه الذهب 29480 جنيها 29360 جنيها سعر الذهب عيار 24 4285.75 جنيه 4251.5 جنيه سعر الذهب عيار 22 3928.5 جنيها 3897.25 جنيه سعر الذهب عيار 21 3750 جنيها 3720 جنيها سعر الذهب عيار 18 3214.25 جنيه 3188.5 جنيه سعر الذهب عيار 14 2500 جنيه 2480 جنيها

سعر الذهب في سوق الصاغة المصرية

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 في مساء التعاملات ليسجل نحو 4285.75 جنيه للبيع، 4251.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ارتفع سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات المسائية ليسجل 3928.5 جنيه للبيع، 3897.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

زاد سعر الذهبعيار 21 في ختام التعاملات إلى مستوى 3750 جنيها للبيع، 3720 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

صعد سعر الذهبعيار 18 في نهاية التعاملات ليسجل 3214.25 جنيه للبيع، 3188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

هيمن الارتفاع على سعر الذهب عيار 14 في ختام التعاملات ليسجل 2500 جنيه للبيع، 2480 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجلسعر الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية إلى مستوى 2142.75 جنيه للبيع، 2125.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 9 فبلغ نحو 1607.25 جنيه للبيع، 1594.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهبفي سوق الصاغة المصرية نحو 30000 جنيه للبيع، 29760 جنيها للشراء.