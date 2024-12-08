الرياضة - 09:09 - أول تعليق لـ بايدن على الأحداث في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 09:09 مساءً - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن هناك فرصة كبيرة لإنهاء معاناة الشعب السوري، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف بايدن، أن الوضع في سوريا مشوب بالمخاطر والضبابية، لافتا إلى أن أمريكا ستعمل مع الشركاء والأطراف المعنية في سوريا لمساعدتهم على اغتنام الفرصة لإدارة المخاطر.

وأشار إلى أن أمريكا غير متأكدة من مكان الأسد وتقارير تقول إنه في موسكو.

وعلى حد قوله، قال جو بايدن إنه لم تتمكن روسيا ولا إيران ولا حزب الله من الدفاع عن النظام في سوريا

ومن وجهة نظره، أعرب جو بايدن عن فرحته بسقوط نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد.

وأكد بايدن أنه سيتحدث مع زعماء الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، وسيرسل مسؤولين من الإدارة الأمريكية، لأجل العمل على تحقيق الاستقرار في سوريا.

وكشف بايدن عن معرفة أمريكا بوجود أمريكيين في سوريا ومنهم أوستن تايس، لافتا إلى أنه سيتم العمل على حماية الأمريكيين من أي تهديد.

وأضاف بايدن أن الإدارة الأمريكية ستعمل مع الفصائل الإرهابية لتأسيس المرحلة الانتقالية.

ماذا يحدث في سوريا؟

وفجر اليوم الأحد، أعلنت الجماعات الإرهابية المسلحة في سوريا سيطرتها على دمشق، وإسقاط نظام بشار الأسد.

ويأتي ذلك بعد الهجوم الذي بدأته منذ أيام، والذي على إثره تمكّنت من التوغل في المدن السورية التابعة للنظام السوري السابق، كحلب وحمص.

وبعد دخول وقت العصر، بدأ توغل الاحتلال الإسرائيلي في مناطق في سوريا، وكشف الاحتلال عن بداية نقل الحرب إلى سوريا، وأعلن السيطرة على موقع عسكري في جبل الشيخ عقب مغادرة جنود الجيش السوري.