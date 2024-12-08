بشارة جديدة لأبناء هذه المحافظة الجنوبية بشأن صرف المرتبات - أخبار كلمتك

بشارة جديدة لأبناء هذه المحافظة الجنوبية بشأن صرف المرتبات - أخبار كلمتك

أمل عمار: سر نجاح ملف حقوق المرأة في «مصر» يستند إلى دعم الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

أمل عمار: سر نجاح ملف حقوق المرأة في «مصر» يستند إلى دعم الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:58 - بعد سقوط الأسد.. «القاهرة الإخبارية» تعرض التسلسل الزمني للتطورات في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:58 - بعد سقوط الأسد.. «القاهرة الإخبارية» تعرض التسلسل الزمني للتطورات في سوريا - أخبار كلمتك

بايدن: سنعمل مع الجماعات السورية والأمم المتحدة لتأسيس المرحلة الانتقالية - أخبار كلمتك

بايدن: سنعمل مع الجماعات السورية والأمم المتحدة لتأسيس المرحلة الانتقالية - أخبار كلمتك

رد قوي من نجيب ساويرس على منتقدي تبرعه للجامعة الأمريكية (فيديو) - أخبار كلمتك

رد قوي من نجيب ساويرس على منتقدي تبرعه للجامعة الأمريكية (فيديو) - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة أتليتكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة أتليتكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

لاعب ليفربول: محمد صلاح أول من من أبلغني بخبر رحيل كلوب - أخبار كلمتك

لاعب ليفربول: محمد صلاح أول من من أبلغني بخبر رحيل كلوب - أخبار كلمتك

الكشف عن القيام بمشروع هو الأول من نوعه بعدن .(تفاصيل وصور) - أخبار كلمتك

الكشف عن القيام بمشروع هو الأول من نوعه بعدن .(تفاصيل وصور) - أخبار كلمتك

بينهم الجولانى، صحيفة تركية تنشر قائمة 10 مرشحين لشغل مناصب قيادية في سوريا - أخبار كلمتك

بينهم الجولانى، صحيفة تركية تنشر قائمة 10 مرشحين لشغل مناصب قيادية في سوريا - أخبار كلمتك

نظام جديد لتحديد أسعار الأتوبيس الترددي.. هكذا سيتم حساب تكلفة الركوب - أخبار كلمتك

نظام جديد لتحديد أسعار الأتوبيس الترددي.. هكذا سيتم حساب تكلفة الركوب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:09 - جوميز يحدد أسباب تعادل الزمالك مع إنييمبا في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:09 - جوميز يحدد أسباب تعادل الزمالك مع إنييمبا في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:09 - جوميز يحدد أسباب تعادل الزمالك مع إنييمبا في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 09:09 مساءً - قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن فريقه ظهر بمستوى مميز في الشوط الأول خلال مباراة إنييمبا النيجيري التي أقيمت اليوم في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلاً: "أشكر الشعب النيجيري على حسن الاستقبال، وكنت أتمنى حضور الجماهير بشكل أكبر في المدرجات للاستمتاع بالمباراة".

وواصل: "بدأنا المباراة بشكل جيد، واللاعبون نفذوا التعليمات بشكل صحيح، ولكن في نهاية الشوط سجل أصحاب الأرض الهدف الأول".

وتابع جوميز:" في بداية الشوط الثاني، الفريق خرج عن طريقتنا المعتادة مما أدى إلى وصول إنييمبا لمرمانا، والهدف الثاني للمنافس جاء بعد اصطدام الكرة بمدافعنا ودخلت شباك محمد عواد".

وأضاف المدير الفني: "بعد الهدف الثاني لأصحاب الأرض، المباراة أصبحت متساوية بين الفريقين، وأهدرنا أكثر من فرصة محققة للتسجيل".

وواصل قائلاً: "مباراتا المصري البورسعيدي المقبلتين ستحددان شكل وترتيب المجموعة والتأهل للدور التالي بنسبة كبيرة".

وأضاف جوميز قائلاً: "الزمالك لجأ للضغط العالي منذ انطلاق اللقاء، والفريق يستحق الخروج بنقطة من المباراة، بعد البداية الجيدة وتسجيل هدفين، ولكن الأخطاء أدت إلى تعادل أصحاب الأرض".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلاً: "محمود بنتايج تعرض للإصابة خلال الشوط الأول، وطلبنا منه بالتنسيق مع طبيب الفربق الخروج، ولكنه أصر على استكمال الشوط، وبين شوطي المباراة كان قرار الجهاز الطبي بعدم استكمال اللاعب للمباراة".

وتعادل فريق الزمالك مع إنييمبا النيجيري بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يتصدر بهم المجموعة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:41 - عاجل.. ليفربول يقرر تجديد عقد محمد صلاح (تفاصيل) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق