برشلونة يجهز استئنافا على قرار طرد فليك ضد ريال بيتيس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 09:04 مساءً - يجهز مسئولو برشلونة الإسباني، لتقديم استئناف على قرار طرد الألماني هانز فليك المدير الفني للفريق، خلال مباراة الأمس أمام ريال بيتيس، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وحصل هانز فليك على بطاقة حمراء، بعد احتساب ضربة الجزاء لصالح ريال بيتيس، خلال المباراة، حيث سجل مونييز رويز، حكم المباراة في تقريره: "لقد تم طرد فليك بسبب خروجه من المنطقة الفنية وهو يصرخ ويلوح احتجاجًا على أحد قراراتي".

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن برشلونة سيتقدم باستئناف على البطاقة الحمراء التي عوقب بها هانز فليك، حيث يرى مسئولوالنادي الكتالوني أنها غير عادلة ويريد أيضًا أن يتواجد مدربه على مقاعد البدلاء في المباريات المتبقية.

ومن المنتظر أن يغيب فليك عن مباريات برشلونة أمام ليجانيس وأتلتيكو مدريد بمنافسات الدوري الإسباني.

برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني

وتعادل برشلونة مع نظيره ريال بيتيس بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "بينتو فيامارين" ضمن الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل هدفي برشلونة اللاعب ليفاندوفسكي في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول وفيران توريس في الدقيقة 82.

بينما سجل هدفي ريال بيتيس لو سيلسو واساني ديار في الدقيقة 68 و4+90.

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة، تشكيل فريقه أمام نظيره ريال بيتيس في المباراة المقرر أن تجمع بينهما أمس السبت، ضمن الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "بينتو فيامارين".

تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: بينيا، تشيزني، أسترالاجا.

خط الدفاع: كوبارسي، بالدي، إينيجو مارتينيز، كوندي، إريك جارسيا، جيرارد مارتن، سيرجي دومينيجيز، هيكتور فورت.

خط الوسط: جافي، بيدري، فرينكي دي يونج، كاسادو، داني أولمو، بابلو توري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينيا، لامين يامال، باو فيكتور، فيران توريس.

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