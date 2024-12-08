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تشيلسي يحول تأخره للفوز 3/4 على توتنهام في الدوري الإنجليزي ( فيديو) - أخبار كلمتك

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تشيلسي يحول تأخره للفوز 3/4 على توتنهام في الدوري الإنجليزي ( فيديو) - أخبار كلمتك

تشيلسي يحول تأخره للفوز 3/4 على توتنهام في الدوري الإنجليزي ( فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 08:45 مساءً - توتنهام وتشيلسي، فاز فريق تشيلسي على نظيره توتنهام بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب "توتنهام هوتسبير" في قمة منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وسجل الهدف الاول والثاني لفريق توتنهام، سولانكي وكولوسيفسكي في الدقائق 5 و11.

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 بينما سجل هدف تشيلسي اللاعب سانشو في الدقيقة 17. 

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 وفي الشوط الثاني نجح كولر بالمر من تسجيل هدف تشيلسي الثاني والرابع في الدقائق 61 و84 من ركلتي جزاء، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق انزو فيرنانديز في الدقيقة 73، وجاء هدف توتنهام الثالث عن طريق سون في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع.

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تشكيل توتنهام  ضد تشيلسي

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تشكيل تشيلسي  أمام توتنهام 

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ترتيب توتنهام وتشيلسي 

وبتلك النتيجة يعزز تشيلسي تواجده في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، خلف المتصدر ليفربول، والذي يمتلك مباراة مؤجلة ضد إيفرتون ـ في حين أن توتنهام يتوقف رصيدها عند 20 نقطة، لتحتل حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الدوري الإنجليزي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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