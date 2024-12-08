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دوري أبطال إفريقيا، تشكيل الهلال السوداني أمام مازيمبي - أخبار كلمتك

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دوري أبطال إفريقيا، تشكيل الهلال السوداني أمام مازيمبي - أخبار كلمتك

دوري أبطال إفريقيا، تشكيل الهلال السوداني أمام مازيمبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 08:45 مساءً - دوري أبطال إفريقيا، يستضيف ملعب شيخا ولد بيديا في دولة موريتانيا، مباراة الهلال السوداني ضد مازيمبي الكونغولي في إطار منافسات الجولة الثانية، من المجموعة الأولى، بـ مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم الأحد.

تشكيل الهلال السوداني أمام مازيمبي

ويبدأ الهلال السوداني مباراته اليوم أمام مازيمبي الكونغولي بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: عيسى فوفانا.

خط الدفاع: ستيفن إيبويلا- عثمان ضيوف- الطيب عبدالرازق- خادم دياو.

وسط الميدان: ايمي تندينج- جاساما فوفانا- الحجي كاني- عبدالرازق- عمر يعقوب.

خط الهجوم: أداما كوليبالي- محمد عبدالرحمن.

مازيمبي الكونغولي، كلمتك

طموحات الهلال أمام مازيمبي الكونغولي

يخوض الهلال السوداني تحديًا جديدًا وصعبًا بملاقاة تي بي مازيمبي الكونغولي على ملعب شيخو بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا نسخة 2024-25.

ويرغب بطل الدوري السوداني في تحقيق الفوز على مازيمبي، والاستفادة من الظروف الصعبة التي مر بها الفريق، بعد تأخره بسبب عطل تقني في طائرة الخطوط الملكية المغربية، ما أجبره على الوجود في مطار كنشاسا من دون فرصة لخوض تدريبات.

بداية مثالية لبطل السودان

يأمل الموج الأزرق في مواصلة انتصاراته والتمسك بصدارة المجموعة، بعد البداية المثالية التي شهدت فوزه الكبير خارج أرضه على يانغ أفريكانز التنزاني في الجولة الأولى.

وفرة وجاهزية كبيرة في اختيارات أبيينغي

توسعت اختيارات مدرب الهلال السوداني، فلوران أبيينغي، بفضل جاهزية جميع عناصر الفريق، حيث لا يفقد الفريق أي لاعب مؤثر، وأسهم قرار أبيينغي بخوض مباريات الدوري الموريتاني بالصف الثاني في غياب اللاعبين الأساسيين مع المنتخب، في تجهيز عدد كبير من اللاعبين، ما منح المدرب أريحية كبيرة في اختيار التشكيلة المثالية.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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