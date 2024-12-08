كأس الكونفدرالية، اتحاد العاصمة يتعادل سلبيا أمام جراف السنغالي ويحافظ على الصدارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 08:29 مساءً - كأس الكونفدرالية، انتهت مباراة جراف دي داكار السنغالي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب عبدولاي واد في العاصمة السنغالية داكار، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الافريقية

وأعلن التونسي نبيل معلول، مدرب اتحاد الجزائر، تشكيل فريقه الاساسي لمواجهة جراف دي داكار السنغالي، ضمن الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الإفريقية، موسم 2024-2025.

تشكيل اتحاد العاصمة أمام جراف داكار السنغالي

وبدأ فريق اتحاد العاصمة الجزائري مباراته أمام جراف دي داكار السنغالي بتشكيل يضم كل من:

رمضان في حراسة المرمى

خط الدفاع: عبد اللاوي،بن خامسة،دراوي،ديلور

خط الوسط: مزياني،زوغرانا، موالي

في المقدمة: غزالة،حلايمية والنعيجي.

تشكيل جراف داكار السنغالي

بدأ فريق جراف دي داكار السنغالي مباراته أمام اتحاد العاصمة بتشكيل يضم كل من:

ندويى - بوكاندي - بن احمد با - أبدولاي ديدهيو - فال - كاني - واد - فاتي - كويتي - سار - فال

اتحاد العاصمة يتصدر مجموعته

ويسعى فريق اتحاد العاصمة الجزائري للعودة بالنقاط الـ3 في مباراته الثانية في الكونفدرالية الأفريقية عندما يحل ضيفًا على فريق جراف دي داكار السنغالي.

وتصدر فريق العاصمة الجزائرية جدول ترتيب المجموعة الثالثة، بعدما سحق فريق أورابا يونايتد البوتسواني بـ6 أهداف دون رد في الجولة الأولى، ويأتي خلفه في المركز الثاني بنفس عدد النقاط بفارق الأهداف فريق أسيك ميموزا.

وبعد مباراة اليوم رفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 4 نقاط، وظل في موقعه بالصدارة بالتساوي مع أسيك ميموزا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد

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